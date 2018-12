Vuelta : L'édition 2020 partira d'Utrecht

La Vuelta 2020 partira d'Utrecht, a annoncé mercredi l'organisation du Tour d'Espagne cycliste. "La ville et la province d'Utrecht et sa voisine du Brabant Septentrional seront les hôtes du Grand départ de la Vuelta 2020", a annoncé la communiqué des organisateurs espagnols. Cette décision a été officialisée conjointement par le directeur général de l'épreuve Javier Guillén et le maire d'Utrecht Jan van Zanen.

"Utrecht accueillera la présentation des équipes, le contre-la-montre inaugural et la moitié de la deuxième étape qui débutera à Bodulque, capitale du Brabant Septentrional", assure le communiqué. "La troisième étape passera par cette province et l'arrivée sera jugée dans la ville de Breda". La Vuelta fera donc son retour aux Pays-Bas après un passage à Assen lors de l'édition 2009. Utrecht sera la première ville à accueillir les trois grands tours, après le départ du Tour de France en 2015 et l'arrivée de la deuxième étape du Giro en 2010.

La Vuelta, dont la présentation de l'édition 2019 est prévue la semaine prochaine, a déjà effectué trois sorties à l'étranger durant toute son histoire : en 1987 avec un départ de Lisbonne, d'Assen en 2009 et un passage à Nimes en 2017.