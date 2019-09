Journée complètement folle sur les routes de la 74e Vuelta ! Entre déluge de grêle, défaillances et attaques dans tous les sens, la 9e étape nous aura réservé un spectacle magnifique. Si les écarts n'auront pas été très conséquents, cela a suffi à Nairo Quintana (Movistar) pour s'emparer du maillot rouge de leader, défendu courageusement mais vainement par Nicolas Edet (Cofidis). Mais le Colombien n'a rien pu faire face à Tadej Pogacar. Le Slovène d'UAE Team Emirates s'est isolé à 2km de l'arrivée pour remporter à Cortals d'Encamp la première victoire de sa carrière sur un Grand Tour. Le premier à l'attaque, Miguel Angel Lopez (Astana) a coincé dans le final et fait office de grand perdant du jour.

Vidéo - Pogacar plus fort que Quintana et les conditions : l'arrivée de la 9e étape 02:43

Pourtant, son équipe aura tout fait à la perfection auparavant. Si l'échappée fleuve de 34 coureurs comportait quelques coureurs potentiellement dangereux comme Keldermann (Sunweb) ou Nieve (Mitchelton-Scott), Astana a d'abord laissé la Cofidis gérer l'écart, le maillot rouge d'Edet étant mis en danger par la présence à l'avant de Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal, 7e à 3'45'' ce matin). Mais Movistar a commencé à mettre en route au pied du Coll de la Gallina et Astana a vite pris le relais pour durcir l'allure et réduire à une vingtaine d'unités le groupe des favoris. Avec plusieurs équipiers à l'avant, Movistar, Astana et Jumbo-Visma avaient prévu une course de mouvement. Mais personne n'a osé bouger dans la Gallina.

Le raid de Bouchard

Un temps dans l'échappée, Pierre Latour a vite explosé (il finira à plus de 13 minutes !) et c'est son équipier chez AG2R La Mondiale, Geoffrey Bouchard, qui a réussi l'un des numéros du jour. Parti dans la Gallina en compagnie de Geoghegan Hart (Team INEOS), le Français a vite lâché le Britannique et s'est longtemps isolé en tête de course. Mais il a fini par coincer à 15km de l'arrivée, lorsque la grande bagarre a commencé du côté des favoris. Le plus attendu après le gros travail de sa formation, Miguel Angel Lopez a logiquement été le premier à bouger dans la montée finale, en trois paliers.

Si sa première n'a pas fait de dégâts, la deuxième a été dévastatrice. Le Colombien a vite pris 30'' mais, malgré le soutien de ses équipiers relevés de l'avant, il n'a pas réussi à creuser véritablement avant le sommet de l'Alto d'Engolasters (2e cat), à 11km de l'arrivée. Le moment choisi par Andorre et sa météo pour nous offrir des conditions épouvantables : du vent, de la pluie et même un violent orage de grêle se sont alors abattus sur les coureurs, nous privant même un temps d'images. Et, lorsque celles-ci sont revenues, on a retrouvé Valverde et Quintana (Movistar) revenus sur Lopez (Astana) et un Roglic (Jumbo-Visma) distancé.

La défaillance de Lopez, l'exploit de Pogacar

Très vite, le Colombien a semblé en difficulté, victime d'une défaillance. Mais son coude en sang pose question quant à une éventuelle chute. Ce qui est sûr, c'est que Lopez a perdu du terrain, sur Quintana et Pogacar d'abord, puis sur Valverde et même sur Roglic revenu de très loin. Et lui qui semblait parti pour la victoire d'étape a dû laisser celle-ci à Tadej Pogacar. Mais le succès du Slovène ne doit rien à personne. Après s'être accroché à la roue de Quintana, le grimpeur de 20 ans s'est débarrassé du Colombien en attaquant à 2 kilomètres de l'arrivée. Il ne sera plus repris. Pour son premier Grand Tour, Pogacar ne cesse d'impressionner et ce premier succès en Grand Tour en est le plus beau symbole.

Après une semaine de course, le Slovène d'UAE Team Emirates, qui a vu Aru perdre plus d'une demi-heure ce dimanche, est désormais 5e du général à 1'42'' du nouveau leader de cette Vuelta, Nairo Quintana. Le Colombien de la Movistar devance désormais Primoz Roglic de 6'' en tête d'un classement plus que jamais serré puisque que Miguel Angel Lopez, qui apparait comme le grand perdant du jour, est 3e à 17'' alors qu'Alejandro Valverde (Movistar) est lui à 20''. Décidément, cette Vuelta 2019 est loin d'être jouée.