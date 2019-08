Rigoberto Uran, soit un candidat à la victoire finale, ou au moins au podium, Nicolas Roche, ancien maillot rouge, et deux autres coureurs (Hugh Carthy et Victor de la Parte) : la chute collective qui a secoué le peloton sur la route de Ares del Maestrat a eu d'énormes conséquences. Pour le Colombien, c'est une grosse déception. Septième de la Vuelta 2018 et encore septième du Tour de France cette année, Uran visait un premier podium sur le Tour d'espagne pour compéter sa collection après le Giro (2e en 2013 et 2014) et le Tour (2e en 2017). Nicolas Roche lui avait porté le maillot rouge jusqu'à l'arrivée de mercredi. Bon 14e sur la ligne, il semblait en forme et aurait pu viser une place au général sur cette Vuelta 2019.