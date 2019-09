Les Slovènes sont vraiment les plus forts en montagne. Déjà vainqueur de la 9e étape à Cortals d'Encap, Tadej Pogacar a remis ça ce vendredi à l'occasion de la 13e étape. Le prodige d'UAE-Team Emirates s'est imposé au sommet de Los Machucos en devançant son compatriote Primoz Roglic, grand bénéficiaire de la journée. Au général, le maillot rouge compte désormais 2'25'' d'avance sur son dauphin, Alejandro Valverde (Movistar), et 3'01'' sur Pogacar, nouveau troisième.

Astana avait pourtant lancé les grandes manœuvres

Décidément, il ne fait pas bon tenter les grandes manœuvres dans cette Vuelta. Chaque jour, ceux qui ont le plus tenté ont fini par perdre. Astana l'avait appris à ces dépens en Andorre lors de la 9e étape mais, visiblement, cela ne lui a pas servi de leçon. La formation kazakhe a de nouveau pris les choses en main à plus de 30 kilomètres de l'arrivée pour durcir et éparpiller le peloton. Une manière sans doute de préparer le terrain à une attaque de Miguel Angel Lopez. Mais une nouvelle fois, le Colombien n'avait pas du tout les jambes, au contraire des deux Slovènes.

Après une attaque timide et peu efficace de Nairo Quintana (Movistar) dans les pentes les plus raides de la terrible ascension finale et ses passages à 25%, c'est Pogacar qui a fait imploser le groupe des favoris à trois kilomètres de l'arrivée. Seuls Roglic et Valverde ont immédiatement pris sa roue mais le champion du monde a été obligé de laisser filer les Slovènes cinq cents mètres plus loin. Ayant tous deux intérêt à se relayer pour creuser sur leurs adversaires, Pogacar et Roglic se sont donnés à fond pour prendre le maximum de secondes et ont fini par revenir sur l'ensemble de l'échappée.

