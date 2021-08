Leader depuis son succès samedi sur le chrono inaugural, Primoz Roglic n’a pas vu son maillot rouge de leader être mis en danger ce dimanche. La 2e étape, tracée dans la plaine entre Caleruega et Burgos, était réservée aux sprinters et ne leur a pas échappé avec la victoire de Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Le Belge, qui avait beaucoup tourné autour du succès sur le Tour de France, en profite pour glaner 10’’ de bonifications mais il était bon dernier à plus de 2 minutes après sa chute dans le chrono et il ne remonte qu'à la 134e place (+ 2'07''). C'est donc Roglic qui abordera la 3e étape avec le maillot de leader.

Deuxième du général au matin de l’étape, Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) voulait clairement chiper le maillot rouge du Slovène, mais le Basque n’a réussi à glaner que 2’’ au sprint intermédiaire et n’a pu faire mieux que 5e de l’étape. Insuffisant. Mais Aranburu conserve malgré tout sa 2e place (+4’’) au classement général, juste devant Jan Tratnik (Bahrain-Victorious). Ambitieux également, Michael Matthews (BikeExchange) a pris la 3e place de l'étape, prenant 4'' de bonfications pour remonter à la 3e place du général, à 10'' de Roglic.

Yates, Carty et Majka piégés, Schachmann perd presque 3 minutes

De leur côté, les favoris se sont longtemps montrés prudents et concentrés dans cette 2e étape. Mais une chute intervenue dans le final a coupé le peloton en deux à 4km de l'arrivée, faisant de nombreuses victimes. Et, parmi les leaders, Hugh Carthy (EF Education Nippo, + 38'') mais surtout Adam Yates (INEOS Grenadiers, +31'') ont concédé du temps.

Au lendemain d'un beau chrono, voici le Britannique repoussé à 51'' de Roglic, déjà. D'autres outsiders pour le général ont concédé du temps à l'image de Hugh Carthy (+38") et du coéquipier russe de Yates, Pavel Sivakov (+ 1'15''). Mais aussi le leader polonais d'UAE Team Emirates, Rafal Majka (+ 1'11''). Chez Bora, Maximilian Schachmann a perdu presque trois minutes (2'52"). Les Français, eux, sont passés à travers les gouttes.

Classement général après la 2e étape

Place Coureurs Écarts 1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) -- 2. Alex Aranburu (Astana) +4" 3. Michael Matthews (Bike-Exchange) +10" 4. Josef Cerny (Deceuninck-Quick Step) +10" 5. Dylan Van Baarle (INEOS Grenadiers) +11" 6. Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) +12" 7. Aleksandr Vlasov (Astana) +14" 8. Jan Polanc (UAE Team Emirates) +15" 9. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) +15" 10. Chad Haga (Jumbo-Visma) +17'' 11. Romain Bardet (DSM) +17" 12. Enric Mas (Movistar) +18" 14. Clément Champoussin (AG2R Citroën) +20" 15. Miguel Angel Lopez (Movistar) +21'' 16. Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) +21'' 22. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +25" 30. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +27'' 37. Guillaume Martin (Cofidis) +33'' 43. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) +39'' 55. Adam Yates (INEOS Grenadiers) +51'' 75. Hugh Carthy (EF Education Nippo) +1'11''

