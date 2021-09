Décidément, Miguel Angel Lopez aime bien les cols inédits. Après avoir triomphé en 2020 au sommet du col de la Loze sur le Tour de France, le Colombien a remporté l’étape-reine de cette 76e édition de la Vuelta, au sommet de l’Altu d’El Gamoniteiru.

Sorti à 4 kilomètres de l’arrivée, Lopez a résisté jusqu’au bout au retour de Primoz Roglic, qui a conforté malgré tout son maillot rouge de leader, pour s‘offrir sa 3e victoire d’étape sur la Vuelta et la 65e de l’histoire de la Movistar sur les routes espagnoles. Au général, Mas reste dauphin de Roglic, devant Lopez. Dans le dur, Martin (Cofidis) s’est lui accroché pour rester dans le top 10 du général (9e).

"Superman" a fendu le brouillard : l’arrivée victorieuse de López en vidéo

A quoi a joué la Bahrain-Victorious ?

On attendait beaucoup de la dernière trouvaille des organisateurs de la Vuelta, l’Altu d’El Gamoniteiru. Un monstre de 14,6km à 9,8% de moyenne, excusez du peu ! Mais, à faire peur à tout le monde, l’ascension a fini par brider également les intentions des favoris. Sans doute émoussés, logiquement, par la folle cavalcade de la veille, ceux-ci n’ont pas lancé la bagarre de loin ce jeudi, bien au contraire, attendant les 4 derniers kilomètres de l’étape pour se faire la guerre.

Pourtant, on a longtemps pensé que la Bahrain-Victorious avait des envies de folie sur cette 18e étape. Seule formation absente de l’échappée de 32 qui s’est rapidement formée, la formation de Jack Haig a tout de suite roulé pour empêcher l’écart de monter au-delà des 5’30’’.

Mieux, elle a tout fait exploser dès la descente du Puerto de San Lorenzo, à plus de 100km de l’arrivée. A cet instant, Roglic n’avait plus que deux équipiers, là où Haig pouvait encore compter sur cinq hommes. Mais les nombreux kilomètres passés dans vallées entre les ascensions ont permis au peloton de se reconstituer, sans que la Bahrain-Victorious ne se relève.

Alors que Michael Storer (DSM) se lançait dans un numéro en solitaire à l’avant pour se parer du maillot à pois bleu de meilleur grimpeur, le peloton continuait de rouler mais sans faire mal aux favoris. Et, à force de travailler sans trop que l’on sache pourquoi, la Bahrain-Victorious a fini par le payer dans le final, puisque Haig concèdera presque 1’ au vainqueur du jour.

Roglic creuse encore un peu

Alors que l’on montait tranquillement dans le groupe des favoris, c’est la formation Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux qui a tout fait exploser, lorsque Meintjes a demandé à Hirt de rouler pour revenir sur David De la Cruz (UAE Emirates), 13e du général et sorti au pied du Gamoniteiru. La lutte pour le top 10 a fini par lancer la course à la victoire d’étape et c’est finalement Bernal (INEOS Grenadiers) qui a été le premier à bouger, seulement suivi dans un premier temps par Roglic.

Mais Lopez est facilement revenu et a placé un contre foudroyant, et décisif. Car ils ne le reverront plus. Après avoir déposé De la Cruz et rapidement pris 30’’, le Colombien de la Movistar a parfaitement résisté aux attaques des cadors. Car la victoire d’étape était prisée ce jeudi.

Primoz Roglic a d’abord fait rouler Kuss avant de placer deux attaques, sans parvenir à distancer ni Mas (Movistar), ni Bernal, qui a lui-même tenté de sortir à deux reprises. En vain. C’est bien Lopez qui s’en est allé s’offrir une victoire de prestige dont on se souviendra, dans le brouillard, sur une route aussi difficile qu’en mauvais état. Le Colombien a signé la troisième victoire de sa carrière sur la Vuelta après celles acquises en 2017 à Calar Alto et à la Sierra Nevada.

Deuxième de l’étape à 15’’, Roglic a conforté malgré tout son maillot rouge à trois jours de l’arrivée puisqu’il grignote 8’’ sur Mas sur lequel il compte désormais 2’30’’ d’avance. De son côté, Haig a sauvé sa 4e place, mais il ne possède plus que 7’’ d’avance sur Bernal. Très vite lâché mais auteur d’une belle montée, Guillaume Martin (Cofidis) sauve lui son top 10 au général puisqu’il est désormais 9e (+ 8’31’’).

