Moins d'une minute et dix secondes entre les dix premiers de l'étape qui arrivait sur les pentes terribles du Gamoniteiru, voilà qui a de quoi surprendre. On imaginait que les 15 kilomètres à près de 10% de moyenne allaient éparpiller les leaders. Ça n'a pas vraiment été le cas, pas dans les dimensions attendues. Le grand et double gagnant du jour n'est autre que Miguel Angel Lopez (Movistar) qui, non content d'avoir triomphé de l'étape , a en plus conforté sa place sur le podium. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), n'a lui, pas été inquiété.

Troisième, il est certes à 2'53'' de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et à 23 secondes de son coéquipier chez Movistar, Enric Mas, mais Lopez a surtout repris près d'une minute à Jack Haig (Bahrain-Victorious) qui pointe désormais à 1'43'' du podium. Alors que la haute montagne n'est plus au programme, on se dit que l'Australien a peut-être dit adieu au podium final, même s'il reste un contre-la-montre dimanche à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le leader de la Bahrain doit plutôt regarder dans son dos puisqu'à la faveur d'une troisième semaine où il est bien meilleur, Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) est revenu à sept secondes seulement.

Si le Colombien, tout comme Adam Yates (Ineos-Grenadiers), Sepp Kuss (Jumbo-Visma) et Gino Mäder (Bahrain-Victorious) ont tous gagné une place, c'est que Guillaume Martin (Cofidis) a flanché dans l'ascension finale. Dix-huitième du jour à plus de quatre minutes (4'23'') de Miguel Angel Lopez, le Français a sans doute payé les conséquences de sa chute d'il y a deux jours. Encore deuxième du général mardi, Martin a chuté à la 9e place (+8'31'' par rapport à Roglic). Pourra-t-il sauver son Top 10 ? Rien n'est moins sûr. Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert) n'est plus qu'à 33 secondes et David De La Cruz (UAE-Team Emirates), à l'attaque ce jeudi, à 57.

Le classement général après 18 étapes

Place Coureur Écart 1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 2. Enric Mas (Movistar) +2'30'' 3. Miguel Angel Lopez (Movistar) +2'53'' 4. Jack Haig (Bahrain-Victorious) +4'36'' 5. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) +4'43'' 6. Adam Yates (Ineos-Grenadiers) +5'44'' 7. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) +6'02'' 8. Gino Mäder (Bahrain-Victorious) +7'48'' 9. Guillaume Martin (Cofidis) +8'31'' 10. Louis Meintejes (Intermaché - Wanty Gobert) +9'02'' 11. David De La Cruz (UAE-Team Emirates) +9'24''

