Primoz Roglic (Jumbo-Visma) frappe fort d’entrée. Comme attendu. Comme redouté par ses grands rivaux, à commencer par Egan Bernal, déjà relégué à 27" à l’entame de cette 76e Vuelta. Sur son vélo doré assorti à son statut tout neuf de champion olympique, le Slovène a dominé le chrono de 7,1 kilomètres dans les rues de Burgos, un prologue avalé à 50km/h et conclu avec une marge de six secondes sur Alex Aranburu (Astana) et huit sur son compatriote Jan Tratnik (Bahrain-Victorious). Comme l’an passé, où il s’était imposé en ouverture sur les hauteurs d’Arrate, Roglic lance son Tour d’Espagne de la meilleure des manières. Avec le maillot rouge sur le dos.

Tour de Pologne Le chrono pour Cavagna, la belle affaire pour Almeida IL Y A 2 HEURES

Passé avec “seulement” le 5e temps à l’Alto del Castillo (1,2km à 7,1%), au sommet duquel était placé le point intermédiaire, après 2,5 kilomètres, Roglic accusait alors trois secondes de retard sur son compatriote Sepp Kuss, premier porteur du maillot de meilleur grimpeur ce samedi. Mais il avait surtout quatre secondes de marge sur Aranburu, qui a gardé le meilleur temps durant l’essentiel de ce début de soirée caniculaire (37 degrés).

Et comme le Slovène a été le seul à faire jeu égal, non sans frayeur, dans la descente puis la partie plane finale du tracé, Il s’est logiquement imposé dans la capitale de Castille-et-Léon. Logique, car il est le seul de la caste des grands rouleurs à s’être présenté en Espagne, les Ganna, Dennis, Dumoulin, Pogacar, Van Aert et autres Evenepoel, d’ailleurs vainqueur dans cet exercice ce samedi sur le Tour du Danemark, ayant d’autres occupations pour cette fin d’été.

Plus d'informations à suivre...

Roglic sur sa lancée tokyoïte : l’arrivée victorieuse du double tenant du titre

Tour d'Espagne Problème de réveil ? Reijnen a failli manquer le départ IL Y A 2 HEURES