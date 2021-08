3e étape, lundi 16 août : Santo Domingo de Silos - Espinosa de los Monteros/Picón Blanco (202,8km)

Les favoris auront intérêt à ne pas être en mode diesel, car la première arrivée au sommet de cette Vuelta est prévue pour la 3e étape, longue et très vallonnée. Les habitués du Tour de Burgos ne seront pas dépaysés, puisqu’ils retrouveront le Picón Blanco (7,6km à 9,3%), sur lequel Egan Bernal Romain Bardet et consorts se sont déjà expliqués début août. Cette difficulté, répertoriée en 1re catégorie, est particulièrement redoutable dans sa dernière partie, avec quatre ultimes kilomètres à plus de 10% de moyenne et même des rampes à 18%. Ceux qui ne sont pas en forme y prendront assurément un éclat.

Le profil de la 3e étape : Les favoris déjà au pied d'un mur nommé Picon Blanco

7e étape, vendredi 20 août : Gandia - Balcón de Alicante (152km)

La voilà, la première étape de montagne. Il n’y aura pas beaucoup de plat sur ce parcours, qui verra les coureurs gravir pas moins de six cols répertoriés au classement du meilleur grimpeur. Les organismes seront donc éprouvés au moment d’aborder le Balcón de Alicante (1re catégorie, 8,2km à 6,2%), qui comprend plusieurs passages au-delà des 10% de moyenne et au sommet duquel se trouvera l’arrivée.

Le profil de la 7e étape : Attention, voici la première "vraie" joute en montagne

9e étape, dimanche 22 août : Puerto Lumbreras - Alto de Velefique (188km)

Au lendemain d’une étape a priori plus calme le long de la côte, le peloton reprendra de l’altitude, pour un dernier effort avant la première journée de repos. Le menu s’annonce très copieux, avec plus de 4 500m de dénivelé, une altitude qui tutoiera les 2 000m et un triptyque costaud : l’Alto Collado Venta Luisa (29km à 4,4%), l’Alto Castro de Filabres (7,1km à 3,9%) et, pour conclure, l’Alto de Velefique (13,2km à 6,4%), premier col hors-catégorie de ce Tour d’Espagne 2021.

Le profil de la 9e étape : La Vuelta prend de la hauteur

14e étape, samedi 28 août : Don Benito - Pico Villuercas (165,7km)

La deuxième semaine de course devrait avant tout plaire aux baroudeurs et aux puncheurs, qui bénéficieront d’un parcours accidenté à souhait. Ils auront cependant davantage de mal à exister lors de la 14e étape, qui sera sans doute cochée par les candidats au maillot rouge. Le Puerto Collado de Ballesteros (2,8km à 14%, dont des passages à 20%) fait saliver, mais il est probablement trop loin de l’arrivée - une soixantaine de kilomètres - pour servir de rampe de lancement. Tout se jouera certainement dans le Pico Villuercas (1re catégorie, 14,5km à 6,2%), dont le dernier kilomètre propose un raidard à 15%.

Le profil de la 14e étape : Le Pico Villuercas sous toutes ses coutures

17e étape, mercredi 1er septembre : Unquera - Lacs de Covadonga (185,8km)

L’arrivée aux Lacs de Covadonga - où Thibaut Pinot avait triomphé en 2018 - est un grand classique du Tour d’Espagne. Cette année, toutefois, le tracé propose une nouveauté de taille. Car avant de s’attaquer à l’ultime difficulté du jour (hors-catégorie, 12,5km à 6,9%), les coureurs seront contraints de gravir à deux reprises La Collada Llomena (1re catégorie, 7,6km à 9,3%). Sur le papier, tout est réuni pour faire de ce rendez-vous dans les Asturies un moment mémorable de cette édition.

Le profil de la 17e étape : Une nouveauté avant les Lacs de Covadonga

18e étape, jeudi 2 septembre : Salas - Alto de Gamoniteiro (162,6km)

C’est peut-être elle, l’étape-reine de la Vuelta 2021. Quatre cols redoutables seront au programme, dont un, le dernier, qui n’a jamais été emprunté jusqu’à présent : l’Alto de Gamoniteiro (hors-catégorie, 14,6km à 9,8%). Ses pourcentages sont effrayants, en particulier dans sa portion finale (plus de 10% de moyenne dans les quatre ultimes kilomètres, un passage à 17% juste avant l’arrivée). Pour les purs grimpeurs, ce sera l’occasion ou jamais pour faire des différences au général.

Le profil de la 18e étape : 14,6 km à 9,8%, un interminable mur pour conclure

21e étape, dimanche 5 septembre : Padrón - Saint-Jacques de Compostelle (CLM, 33,8km)

Vous vous attendiez à une 21e et dernière étape digne d’une longue procession sans grand intérêt ? Rassurez-vous, ce ne sera pas le cas ! Long de 33,8 kilomètres, technique en certains endroits et loin d’être tout plat, ce contre-la-montre entre Padron et Saint-Jacques-de-Compostelle n’aura rien d’une promenade de santé. Si les écarts sont encore relativement faibles entre leaders, le classement général pourra donc être chamboulé.

Le profil de la 21e étape : Du changement sur la Vuelta, avec un chrono vallonné pour dernier acte

