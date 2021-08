31 ans, c'est tôt pour achever une carrière mais il y a, semble-t-il, trop longtemps que Fabio Aru ne prend plus de plaisir sur le vélo. S'il a dit avoir retrouvé celui-ci dans sa nouvelle équipe, le Team Qhubeka NextHash, l'Italien dit stop. Après la Vuelta, qui s'élance samedi de Burgos, il ne sera plus coureur professionnel. Une décision mûrement réfléchie selon lui.

"Prendre cette décision n'a pas été facile mais c'est quelque chose auquel je pense et dont je parle avec ma famille depuis un moment. Je cours depuis 16 ans maintenant, dont plus de 10 en tant que professionnel. Le temps est venu de définir d'autres priorités dans ma vie, comme ma famille", explique Aru dans le communiqué de sa formation. Très souvent blessé ces dernières années, Aru n'a plus gagné depuis 2017 mais quoiqu'il arrive pendant les trois prochaines semaines, il s'arrêtera avec un superbe palmarès.

Tour d'Espagne Cols redoutables, chrono final : les 7 étapes-clés pour la conquête du maillot rouge IL Y A 7 HEURES

5e du Tour en 2017

C'est donc en 2015, sur le Tour d'Espagne, que Fabio Aru a décroché la plus belle victoire de sa carrière. Encore devancé par Dumoulin à deux jours de l'arrivée, l'Italien avait lancé une offensive de grande envergure pour renverser le Néerlandais. Aru confirmait là ses talents pour les courses de trois semaines et concluait une série qui l'avait vu terminer 3e du Giro en 2014 et 2e en 2015, mais aussi 5e de la Vuelta 2014. Par la suite, il a confirmé en terminant 5e du Tour de France 2017.

Fabio Aru s'envolait sur la Planche des Belles Filles en 2017 pour aller gagner l'étape Crédit: Getty Images

C'est là, lors de la 5e étape arrivant au sommet de la Planche des Belles Filles, qu'Aru a décroché sa 9e et dernière victoire professionnelle. Plus tard, le coureur d'Astana prenait même le maillot jaune, complétant sa collection de tunique de leader sur les trois Grands Tours. "J'ai eu la chance de profiter de mon talent sur les plus grandes étapes, et avec mes coéquipiers, célébrer des victoires incroyables", remet Aru.

"Après des années difficiles, j'ai, en 2021, pu enfin courir à nouveau au niveau qui était le mien tout en souriant sur le vélo. C'est une victoire et quelque chose dont je serai toujours reconnaissant", conclut-il.

Tour d'Espagne Le profil des 21 étapes de la Vuelta IL Y A 6 HEURES