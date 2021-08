"Faire une Movistar" : expression utilisée par les suiveurs assidus du cyclisme pour qualifier une stratégie d'équipe ratée ou mal préparée. L'observateur du vélo n'a pas la mémoire courte et, bien souvent, il fait preuve d'une exigence acerbe. Un leader fait rouler son équipe ? Il doit absolument gagner l'étape. Une équipe place des pions à l'avant dans une étape de montagne et ne s'en sert pas ? Elle a fait n'importe quoi. Pas besoin d'être grand clerc pour reconnaître là l'équipe Movistar. Et ce n'est pas la série Netflix qui suit l'équipe depuis 2019 qui a changé la donne. Au contraire.

"Dans la roue de l'équipe Movistar", titre en français de la série qui compte deux saisons (2019 et 2020) promet de vivre à l'intérieur de la formation du grand patron, Eusebio Unzué. Promesse tenue, surtout en course où les caméras sont présentes à l'intérieur des véhicules des directeurs sportifs. Pas rares dans le cyclisme, ces images n'en sont pas moins précieuses. Et dans le cas de Movistar, elles ont ravi le petit monde du vélo, toujours aussi taquin quand il s'agit des coéquipiers d'Alejandro Valverde.

Se moquer de Movistar, une habitude

Prenez la 18e étape du Tour de France 2019. Les faits, les voici : Distancé au général, Nairo Quintana part dans l'échappée jouer l'étape. Dans le peloton, Movistar roule pour faire mal aux adversaires de Mikel Landa. Dans la série, Unzué reconnaît auprès de ses coureurs que la tactique n'était pas bonne. Situation rarissime pour ne pas dire jamais vue face caméra.

Continuez avec la Vuelta et la 9e étape quand Marc Soler, lancé pour la victoire, refuse, dans un premier temps d'obéir aux ordres, ceux d'attendre Quintana et Valverde, de José Luis Arrieta, son directeur sportif. L'image d'un Soler pestant sur son vélo avait énormément fait parler et chacun attendait de la vivre dans la voiture. Spectacle garanti mais mauvaise presse pour Movistar.

Voilà pour la saison 1. En 2020, pour la saison 2, il a fallu attendre la Vuelta et la veille de l'arrivée pour atteindre le moment le plus attendu. Parti pour Ineos fin 2019, Richard Carapaz s'est fait des ennemis chez Movistar. Tant et si bien que l'équipe espagnole a aidé Roglic à sécuriser son succès final en roulant sur Carapaz la veille de l'arrivée. Une action incompréhensible vu de l'extérieur… mais aussi de l'intérieur.

Lopez et Mas peuvent-il gagner la Vuelta ?

Tout ça a donc encore un peu plus brouillé l'image d'une équipe autrefois très solide et victorieuse et désormais plutôt en second rideau. Toujours au-dessus des 30 entre 2013 et 2017, l'équipe est descendue à 21 en 2019 et surtout à 2 dans une saison 2020 tronquée mais surtout cauchemardesque. Son dernier podium sur un grand tour date de deux ans et celui de Valverde sur la Vuelta. Pour un succès, il faut remonter au Giro 2019 et Carapaz. L'Equatorien, comme d'autres (Quintana, Landa) a depuis quitté le navire. Symbole d'une équipe qui a pléthores de possibilités mais qui ne sait plus les utiliser et qui le paye.

Marc Soler mettra lui aussi les voiles en fin de saison et ne sera pas sur la Vuelta où Movistar se présentera avec un duo, pas loin d'être un trio d'ailleurs, de leaders : Miguel Angel Lopez (3e du Giro et de la Vuelta 2018), Enric Mas (2e de la Vuelta 2018) mais aussi Alejandro Valverde qu'on ne présente plus. Sur le dernier Tour, c'est Lopez qui devait emmener l'équipe mais c'est Mas qui a réussi le meilleur résultat (6e). Avoir plusieurs leaders est un luxe, demandez à Ineos ou Jumbo, mais encore faut-il savoir jongler, miser sur le bon cheval et pourquoi pas réussir quelques coups tactiques.

De ce point de vue-là, Movistar n'a donc pas brillé ces dernières années. Pas plus qu'elle ne cartonne sur son tour national où elle n'a plus gagné depuis 2016 et Quintana. Difficile de faire de Miguel Angel Lopez ou Enric Mas des favoris face à Egan Bernal ou Primoz Roglic mais une belle Vuelta serait un beau teaser pour la saison 3. Guettez donc Twitter pendant ce Tour d'Espagne, vous y verrez forcément quelqu'un dire qu'il a hâte de voir telle ou telle étape sur Netflix. Si les choses se passent comme en 2019 et 2020, ce sera pour se moquer de Movistar qui a donc plusieurs revanches à prendre.

