Mardi dernier, au soir de la 10e étape, Primoz Roglic perdait son maillot rouge de leader mais le leader de la Jumbo-Visma possédait encore 28’’ d’avance sur Enric Mas, 1’19’’ sur Miguel Angel Lopez et 2’29’’ sur Egan Bernal. Un écart confortable qui, pensait-on, allait être mis à mal dans le reste de cette deuxième semaine de la Vuelta si piégeuse et offrant un terrain idéal pour se lancer dans de grandes offensives. Mais ce dimanche, au soir de la 15e étape, les écarts ont bien peu changé avec 35’’ d’avance pour Roglic sur Mas, 1’28’’ sur Lopez ou encore 2’45’’ sur Bernal. Comme si la course n’avait pas avancé.

Le "show" Majka, les favoris en mode observation : le résumé de la 15e étape

Yates grand gagnant de la semaine avec … 15’’ reprises

Tour d'Espagne Tempête sur Roglic ou rien du tout : qu’attendre de la 15e étape vers El Barraco ? IL Y A 20 HEURES

Comme si le terrain n’avait pas offert une belle arrivée en bosse typique de la Vuelta et surtout un week-end très montagneux en Estrémadure. Mais, quand les leaders ne veulent pas bouger, ils ne bougent pas. C’est parfois à se demander s’ils sont au courant du classement général et du programme restant dans cette Vuelta 2021. Le chrono final à Saint-Jacques de Compostelle favorise un et un seul favori à la victoire finale : Primoz Roglic. Un constat dont Enric Mas semblait conscient lors du premier jour de repos lundi dernier. "C’est le champion olympique du chrono, il faudra donc absolument le distancer avant le dernier chrono, qui est très long, sur lequel il reprendra forcément du temps", expliquait le coureur de la Movistar en conférence de presse. Visiblement, lui et les autres l’ont oublié.

Enric Mas (Movistar) à l'attaque avec Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sur la 9e étape de la Vuelta 2021 Crédit: Getty Images

Depuis dimanche dernier, les principaux favoris passent le plus clair de leur temps à se regarder, à attendre qu’un autre fasse l’effort le premier. Personne n’a repris plus de temps dans cette seconde semaine qu’Adam Yates ce dimanche, qui n’a pourtant glané que 15’’. En même temps, ils ne sont que deux parmi les 10 premiers à avoir tenté leur chance, si l’on excepte l’attaque de Mas à Valdepenaes de Jaen à 500m de la ligne pour tenter de gagner l’étape : Miguel Angel Lopez et … Primoz Roglic. Car, oui, le Slovène a beau être le leader des leaders, il n’a pas hésité à passer à l’attaque lundi vers Rincon de la Victoria. Il était même parti pour grignoter quelques secondes avant de chuter dans la descente. Le Colombien de la Movistar a lui bien tenté sa chance samedi vers le Pico Villuercas mais la Jumbo-Visma l’a contrôlé et il n’a repris que 4 petites secondes. Pour le reste, le néant complet.

Les drôles d’excuses de Mas

Très costaud à Valdepenaes de Jaen sur un terrain qui ne lui correspondait pas, Enric Mas n’a rien tenté sur le week-end montagneux, alors que la montée finale vers le Pico Villuercas pouvait lui correspondre et que la Movistar avait durci sur le pied de l’ascension. Il n’a au final rien repris à Roglic de la semaine et a même perdu 9’’ lors de la victoire du Slovène sur la 11e étape. Sans que cela ne l’inquiète plus que cela. "Le bilan de cette semaine est positif, affirmait-il pour Mundo Deportivo. En termes de sensations, je me sentais très bien, et Miguel Ángel López aussi". Mais alors pourquoi ne pas avoir tenté de mettre le leader de la Jumbo-Visma en difficulté ? "Les routes n’étaient pas en assez bon état pour permettre une bagarre entre favoris", estimait l’Espagnol. Un an après avoir estimé que les étapes étaient trop longues, Mas continue de sortir des excuses plus offensives que son cyclisme. Même si on comprend sa passivité.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) devance Enric Mas (Movistar), Egan Bernal (INEOS Grenadiers) et Jack Haig (Bahrain-Victorious) au sommet du Pico Villuercas, sur la 14e étape de la Vuelta 2021 Crédit: Getty Images

Avec 35’’ de retard sur Roglic, l’Espagnol de la Movistar reste malgré tout le principal adversaire du Slovène (le seul ?) et les deux grosses arrivées au sommet de la troisième semaine, aux Lacs de Covadonga et au Gamoniteiru peuvent tout à fait lui permettre encore de renverser le double tenant du titre. Il est bien plus difficile de comprendre l’attentisme des INEOS Grenadiers vers le Pico Villuercas, si ce n’est que Bernal et Yates n’ont tout simplement pas les jambes pour rivaliser avec leurs adversaires. Quelqu’en soit la raison, au fond, peu importe. La Vuelta vient de vivre probablement l’une de ses semaines les plus timides en termes de bagarre entre favoris, bien loin des joutes quotidiennes entre Valverde, Rodriguez et Valverde en 2012 ou 2014. Et, pendant ce temps-là, sans faire de bruit, Primoz Roglic se frotte les mains. Plus que deux jours de montagne à tenir pour le Slovène. Pour le priver d’une 3e Vuelta consécutive, un record qu’il partagerait avec Heras (2003-2004-2005) et Rominger (1992-1993-1994), il va falloir commencer à l’attaquer. Il serait temps.

Tour d'Espagne Mas va-t-il faire vaciller Roglic ? "On ne l’avait jamais vu à ce niveau-là" 26/08/2021 À 21:53