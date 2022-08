Jour de gloire pour Cofidis. La formation française a signé ce vendredi sa première victoire sur la 77e édition de la Vuelta grâce à Jesus Herrada, vainqueur au sprint à Cistierna de la 7e étape devant ses quatre compagnons d’échappée. L’Espagnol était d’ailleurs le dernier vainqueur de l’équipe Cofidis sur le Tour d’Espagne, il y a trois ans à Ares del Maestrat, déjà au bout d’une longue fugue. Il s’est imposé de justesse devant Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) et Fred Wright (Bahrain-Victorious), qui a lancé le sprint avant de coincer dans les derniers mètres. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a lui vécu une première journée en rouge tranquille. Il conserve le leadership au général avant un week-end qui s’annonce particulièrement corsé.

L’échappée, qui comptait six coureurs avant la défaillance d’Omer Goldstein (Israël Premier Tech) à 72 km du but, n’a jamais compté plus de 4’20” d’avance. Ses chances d’aller au bout semblaient minces mais le rapport de force s’est inversé dans le Puerto de San Glorio (1re catégorie, 22,4km à 5,5%), la seule difficulté de la journée. Trek-Segafredo a mis à contribution ses grimpeurs Elissonde et Lopez pour tenter de réduire à l’écart. Mais celui-ci n’a rapidement plus bougé, se stabilisant autour de trois minutes alors que des sprinteurs comme Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) et Pascal Ackermann (UAE Emirates) lâchaient prise. Au sommet, à 54 km de l’arrivée, l’avance du groupe de tête était encore de 2’40”.

Chasse désorganisée

Agacée sans doute d’être seule à rouler avec BikeExchange-Jayco, la formation Trek-Segafredo a subitement stoppé la poursuite, à 40km du but. Un appel à l’aide en forme de chantage qui porta ses fruits puisqu’Arkéa-Samsic puis Bora-Hansgrohe sont venus reprendre les commandes du peloton. Mais malgré cette coallition plus large, l’écart n’est jamais tombé suffisamment. Et les carottes étaient cuites à 6 km du but, l’avance des fuyards étant toujours de 50”.

