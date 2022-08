Une de plus... Après les Strade Bianche mais surtout Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a connu une nouvelle chute marquante sur la 11e étape de la Vuelta 2022. Celle-ci s'est achevée à 64 kilomètres de l'arrivée à Cabo de Gata dans un virage a priori anodin. Touché à la clavicule, le double champion du monde en titre ne s'est jamais relevé et c'est une nouvelle fois dans une ambulance qu'il quitte une course au bout d'une année pourrie. Pire, le championnat du monde devrait sans doute se courir sans lui.

Ad

Tour d'Espagne Pedersen, enfin !? Nos pronostics pour la 11e étape IL Y A UNE HEURE

Il y avait beaucoup de choses dans le Tour d'Espagne 2022 de Julian Alaphilippe. D'abord l'espoir que la poisse le laisse tranquille (il repassera...), ensuite l'idée qu'elle pouvait lui permettre de briller à nouveau au haut niveau, quatre mois après l'incident de Liège-Bastogne-Liège qui avait fait craindre pour sa vie, enfin le dévouement pour son leader et ami, Remco Evenepoel. Si d'aventure le Belge devait effectivement remporter son premier grand tour, son compagnon de chambre ne sera pas là pour le fêter avec lui.

Le triplé mondial s'est éloigné

Si Patrick Lefevere avait expliqué qu'il ne payait pas Alaphilippe pour se préparer pour les Mondiaux, il n'avait rien à lui reprocher à dix jours de course. En mal de forme en tout début de course, le Français était sérieusement monté en puissance jusqu'à devenir le chien de garde d'Evenepoel pour filtrer les candidats aux échappées en montagne. Ceci était, paradoxalement, une préparation idéale pour les championnats du monde qui se disputeront en Australie (25 septembre) et dont le parcours pouvait permettre de croire à un incroyable triplé pour Alaphilippe.

Vu les premiers soins administrés au Français de la Quick-Step Alpha Vinyl, sa clavicule a été touchée et sans doute tout simplement fracturée. Si cette blessure ne devrait pas mettre fin à sa saison, elle écarte complètement, ou presque, la possibilité de le voir mener l'équipe de France à Wollongong. Il va donc se "débarrasser" de ce maillot de champion du monde, véritable malédiction pour lui.

Tour d'Espagne Evenepoel face à la menace du Covid : "Ce serait un chauchemar…" IL Y A 2 HEURES