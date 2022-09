Il n’y a pas eu photo. Au terme d’un sprint en faux-plat montant à Montilla, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a remporté avec aisance la 13e étape, frustrant Bryan Coquard (Cofidis), revenu de l’arrière et classé 2e en dépassant Pascal Ackermann (UAE Emirates) dans les derniers mètres. Le Danois signe ainsi sa première victoire sur la Vuelta, la 2e en grand tour quelques semaines après son succès à Saint-Etienne. Il conforte également son maillot vert à neuf jours de l’arrivée à Madrid. Au lendemain de sa chute et à la veille d’un week-end en haute montagne qui pourrait être décisif, Remco Evenepoel (Quick Step) n’a pas connu d’ennuis pour sa 7e journée en rouge. Le classement général reste inchangé.

Les montagnes russes en pente légère que proposait cette 13e étape promettaient une alléchante bataille entre l’échappée et le peloton. Vaine espérance puisque seulement trois hommes ont tenté leur chance, dès le premier kilomètre, et c’était déjà la dernière attaque de la journée. Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH) et Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) ont crânement tenté leur chance mais sans jamais compter plus de 3’30” d’avance. L’alliance des équipes Trek-Segafredo, Cofidis, Bora-Hansgrohe, Alpecin-Deceuninck et BikeExchange-Jayco était trop puissante pour espérer aller au bout.

Pedersen enfin récompensé

Van den Berg s’est relevé au sprint intermédiaire, remporté par Bou devant Okamika. Et le duo espagnol a été revu lui aussi, à 9,5km de la ligne. L’arrivée en faux-plat montant inspirait beaucoup de monde. Sprinteurs et puncheurs-sprinteurs pouvaient tous croire à la victoire, Pedersen le premier. Porteur du maillot vert sans avoir levé les bras depuis le départ du Tour d’Espagne, le champion du monde 2019 avait enchaîné trois deuxièmes places de la 2e à la 4e étape. Une série frustrante. Il attendait son jour, et celui-ci est arrivé ce vendredi.

Dans la roue d’Ackermann lorsque l’Allemand a lancé le sprint, Pedersen a profité d’une cassure produite derrière lui pour s’imposer avec une marge conséquente. Coquard avait lui aussi les jambes. Mais le “Coq” a démarré avec un temps de retard. Rédhibitoire face à un coureur de la trempe de Pedersen. Le Français manque ainsi à nouveau (de peu) l’opportunité de s’imposer en World Tour. A 30 ans, il attend toujours son premier succès à ce niveau-là.

