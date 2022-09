A l'attaque puis à terre, Roglic a peut-être perdu la Vuelta. Le tracé de cette 16e étape remportée par le grandissime favori Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ne devait pas augurer un tel scénario. Auteur d’un coup de panache à moins de trois bornes de la ligne, dans l’ultime raidard du jour, Primoz Roglic a animé une étape déroulée sur un train de sénateur. Malchanceux comme souvent cette saison, le Slovène de chez Jumbo-Visma a semble-t-il touché la roue de Fred Wright (Bahrain - Victorious) à 50 mètres de la ligne, provoquant une violente chute qui pourrait bien sonner le glas des ambitions de victoire du leader des frelons.

Piégé dans l’ultime bosse, Bryan Coquard (Cofidis) n’a pas obtenu sa revanche sur le maillot vert, facile vainqueur devant Pascal Ackermann (UAE Emirates), deuxième, et Danny van Poppel (BORA - Hansgrohe), troisième. Victime d’un problème mécanique dans les trois derniers kilomètres, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) limite la casse, lui qui était mal placé au pied de la dernière difficulté. Il a perdu 8 secondes par rapport à Roglic, après la mise à jour des temps, et il conserve 1'26" d'avance sur lui.

Une vision d’horreur, voilà une issue très mal payée pour l’audacieux Primoz Roglic, véritable détonateur d’un final étouffant, où Remco Evenepoel a essuyé quelques sueurs froides, seulement sauvé par une crevaison bienvenue dans les trois derniers kilomètres. Le maillot rouge a navigué à des hauteurs suspectes au moment où son dauphin s’est hissé sur les pédales, provoquant une cassure définitive entre cinq hommes en forme et le reste des prétendants. Attendu sur un terrain à sa convenance, Bryan Coquard (12e) n’a donc pas pu accompagner Fred Wright, Mads Pedersen, Pascal Ackermann et Danny van Poppel aux côtés de Roglic.

Victorieux au prix d’un sprint long et puissant, le maillot vert s’est offert un deuxième succès sur la Vuelta, son troisième de l’année sur un grand tour. Mais le Danois a senti une note suspecte dans l’air. Au coude-à-coude avec Wright dans le final, Roglic s’est pris un gadin de grande ampleur. Le butin à l’arrivée (8 secondes) paraît bien maigre à l’aune d'un genou et d'un avant-bras tuméfiés, qui peuvent faire craindre l'abandon du Slovène. Passé tranquillement sur la ligne à plus de trois minutes du vainqueur, avant d'être reclassé dans le temps du peloton, Remco Evenepoel n’espérait sans doute pas ça, lui qui s’est empressé de prendre des nouvelles du triple tenant de la Vuelta.

Achevée sur un tourbillon d’émotions, cette 16e étape tracée entre Sanlucar de Barrameda et Tomares (189,4 km) a démarré sur un tempo lénifiant, offrant la part belle aux courageux Ander Okamika (Burgos-BH) et Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), ce dernier étant engagé dans une noble cause, celle de planter autant d’arbres que de kilomètres avalés à l’avant de la course. Une tête de course qu’il a dû lâcher à 13 bornes de Tomares, dans la banlieue de Séville, avant un final surchauffé par les rayons ardents andalous. Il y avait bien des portions dégagées à traverser, mais les sprinteurs ne voulaient pas entamer leurs forces avant de se frotter au final musclé, et les leaders pour le général avaient surtout à l’esprit de profiter d’un acte roboratif avant de croiser le fer dès mercredi vers le monastère de Tentudia. Avec ou sans Roglic, c’est toute la question.

