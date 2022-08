Ils seront 184 participants, répartis dans 23 équipes sur la ligne de départ ce vendredi, à Utrecht. Et tous ces engagés auront un objectif en tête, ou presque : briller pour rafler le désormais mythique maillot rouge de la Vuelta. Cette 77e édition du Tour d'Espagne , qui sera à suivre en exclusivité sur Eurosport, aura d'ailleurs de sacrés prétendants à la victoire finale.

Ad

Triple tenant du titre , le Slovène Primoz Roglic vise un incroyable quadruplé sur cette Vuelta. Leader de sa formation Quick-Step Alpha Vinyl Team, épaulé par le double champion du monde Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel sera aussi l'un des grands favoris, tout comme Richard Carapaz, Jai Hindley ou encore Nairo Quintana. Voici toutes les équipes et les coureurs engagés sur ce Tour d'Espagne 2022.

Tour d'Espagne Deux succès dont un mémorable : Pinot avait des jambes de feu lors de la Vuelta 2018 IL Y A 3 HEURES

Les équipes de la Vuelta 2022 (du 19 août au 11 septembre) :

Jumbo-Visma

Primoz Roglic (SLV)

Edoardi Affini (ITA)

Sam Oomen (PB)

Sepp Kuss (USA)

Robert Gesink (PB)

Mike Teunissen (PB)

Chris Harper (AUS)

Rohan Dennis (AUS)

Quick-Step Alpha Vinyl Team

Pieter Serry (BEL)

Julian Alaphilippe (FRA)

Rémi Cavagna (FRA)

Dries Devenyns (BEL)

Remco Evenepoel (BEL)

Fausto Masnada (ITA)

Ilan Van Wilder (BEL)

Louis Vervaeke (BEL)

Alaphilippe retrouve la Vuelta : revivez sa victoire d'étape de 2017

AG2R Citroën Team

Clément Champoussin (FRA)

Dorian Godon (FRA)

Jaakko Hänninen (FIN)

Bob Jungels (LUX)

Ben O'Connor (AUS)

Nans Peters (FRA)

Nicolas Prodhomme (FRA)

Andrea Vendrame (ITA)

UAE Team Emirates

Pascal Ackermann (ALL)

João Almeida (POR)

Juan Ayuso (ESP)

Brandon McNulty (USA)

Juan Sebastián Molano (COL)

Ivo Oliveira (POR)

Jan Polanc (SLO)

Marc Soler (ESP)

BORA-hansgrohe

Jai Hindley (AUS)

Matteo Fabbro (ITA)

Wilco Kelderman (PB)

Sergio Higuita (COL)

Sam Bennett (IRL)

Danny Van Poppel (PB)

Jonas Koch (ALL)

Ryan Mullen (IRL)

Groupama - FDJ

Rudy Molard (FRA)

Sébastien Reichenbach (SUI)

Fabian Lienhard (SUI)

Thibaut Pinot (FRA)

Jake Stewart (GB)

Bruno Armirail (FRA)

Quentin Pacher (FRA)

Miles Scotson (AUS)

Deux succès dont un mémorable : Pinot avait des jambes de feu lors de la Vuelta 2018

Cofidis

Bryan Coquard (FRA)

Rubén Fernandes (ESP)

Rémy Rochas (FRA)

Davide Cimolai (ITA)

Thomas Champion (FRA)

Jesús Herrada (ESP)

José Herrada (ESP)

Davide Villella (ITA)

Lotto Soudal

Cedric Beullens (BEL)

Filippo Conca (ITA)

Steff Cras (BEL)

Thomas De Gendt (BEL)

Jarrad Drizners (AUS)

Kamil Malecki (POL)

Harry Sweeny (AUS)

Maxim Van Gils (BEL)

Israel - Premier Tech

Patrick Bevin (AUS)

Chris Froome (GB)

Daryl Impey (AFS)

Itamar Einhorn (ISR)

Carl Fredrik Hagen (NOR)

Alessandro De Marchi (ITA)

Omer Goldstein (ISR)

Michael Woods (CAN)

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Tom Devriendt (BEL)

Julius Johansen (DAN)

Jan Hirt (TCH)

Rein Taaramäe (EST)

Louis Meintjes (AFS)

Gerben Thijssen (BEL)

Domenico Pozzovivo (ITA)

Jan Bakelants (BEL)

INEOS Grenadiers

Ethan Hayther (GB)

Pavel Sivakov (FRA)

Tao Geoghegan Hart (GB)

Carlos Rodriguez (ESP)

Dyan Van Baarle (PB)

Richard Carapaz (EQU)

Luke Plapp (AUS)

Ben Turner (GB)

Movistar Team

Alejandro Valverde (ESP)

Enric Mas (ESP)

Carlos Verona (ESP)

Nelson Oliveira (POR)

José Joaquín Rojas (ESP)

Mathias Norsgaard (DAN)

Gregor Mühlberger (AUT)

Lluis Mas (ESP)

Team BikeExchange - Jayco

Luke Durbridge (AUS)

Michael Hepburn (AUS)

Simon Yates (GB)

Lawson Craddock (USA)

Lucas Hamilton (AUS)

Callum Scotson (AUS)

Kaden Groves (AUS)

Kelland O'Brien (AUS)

Astana Qazaqstan Team

Miguel Ángel Lopez (COL)

Vadim Pronskiy (KAZ)

Samuele Battistella (ITA)

Alexey Lutsenko (KAZ)

Vicenzo Nibali (ITA)

Harold Tejada (COL)

Yevgeniy Fedorov (KAZ)

David De La Cruz (ESP)

Team DSM

Marco Brenner (ALL)

Jonas Iversby Hvideberg (NOR)

Nikias Arndt (ALL)

Mark Donovan (GB)

Henri Vandenabeele (BEL)

Thymen Arensman (PB)

John Degenkolb (ALL)

Joris Nieuwenhuis (PB)

Bahrain - Victorious

à venir

Trek - Segafredo

Juan Pedro Lopez (ESP)

Antonio Tiberi (ITA)

Alex Kirsch (LUX)

Daan Hoole (PB)

Dario Cataldo (ITA)

Kenny Elissonde (FRA)

Julien Bernard (FRA)

Mads Pedersen (DAN)

EF Education-EasyPost

à venir

Alpecin-Deceuninck

à venir

Team Arkéa Samsic

Daniel McLay (GB)

Anthony Delaplace (FRA)

Elie Gesbert (FRA)

Thibault Guernalec (FRA)

Simon Guglielmi (FRA)

Nairo Quintana (COL)

Łukasz Owsian (POL)

Clément Russo (FRA)

Burgos-BH

Jetse Bol (PB)

Óscar Cabedo (ESP)

José Manuel Diaz (ESP)

Jesús Ezquerra (ESP)

Ángel Madrazo (ESP)

Daniel Navarro (ESP)

Ander Okamika (ESP)

Manuel Penalver (ESP)

Euskaltel - Euskadi

Mikel Bizkarra (ESP)

Gotzon Martin (ESP)

ibai Azurmendi (ESP)

Carlos Canal (ESP)

Luis Ángel Maté (ESP)

Xabier Mikel Azparren (ESP)

Joan Bou (ESP)

Mikel Iturria (ESP)

Equipo Kern Pharma

Roger Adria (ESP)

Urko Berrade (ESP)

Héctor Carretero (ESP)

Francisco Galvan (ESP)

Raul Garcia Pierna (ESP)

Pau Miquel (ESP)

José Félix Parra (ESP)

Vojtěch Repa (TCH)

Tour d'Espagne Alaphilippe-Evenepoel, double attraction à sensations fortes IL Y A 15 HEURES