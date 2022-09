C'est inédit. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a pour la première fois de cette Vuelta 2022 connu une défaillance, samedi. Dans les plus forts pourcentages de la Sierra de la Pandera (8,4km à 7,8%), le Belge a perdu la roue de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) puis d'Enric Mas, tandis que Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) entamait son mano a mano avec ces deux-là pour la victoire de cette 14e étape entre Montoro et la Sierra de la Pandera (160km). L'Equatorien a finalement résisté au retour des favoris pour s'imposer de quelques secondes, pour la deuxième fois en quelques jours. Evenepoel a, lui, conservé son maillot rouge mais a perdu du temps (52") sur Primoz Roglic et a (enfin) montré quelques limites.

Jusqu'au bout, cette première étape de haute montagne du week-end a été indécise. Mais le champion olympique, distancé au général, a montré qu’il avait encore du jus pour bien figurer sur ce Tour d’Espagne. Parti dans une échappée qui a mis du temps à se dessiner, Richard Carapaz a attendu la descente de l’avant-dernière difficulté du jour, le Puerto de los Villares, pour rejoindre Luis Leon Sanchez en tête de course.

Dès lors, les deux hommes se sont d’abord fait reprendre par Clément Champoussin (AG2R-Citroën) et Filippo Conca (Lotto-Soudal) avant de les lâcher de nouveau dans l’ascension de la Sierra de de la Pandera, qui a fait beaucoup de dégâts. Sur des pentes avec des passages à plus de 15%, Carapaz s’est alors envolé seul vers la victoire finale. Mais derrière, la lutte entre favoris n’a pas tardé à se dessiner.

Evenepoel sous pression

Primoz Roglic a placé la première banderille, sans réponse de la part de Remco Evenepoel. On aurait pu croire le Belge dans la gestion ,mais il s’agissait bien de sa première défaillance depuis le début de cette Vuelta. Après Roglic, ce fut au tour d'Enric Mas (Movistar) puis de Miguel Angel Lopez (Astana) de déposer le maillot rouge. En champion, le leader du général a alors tenté de perdre le moins de secondes possibles, et son pécule de retard à l’arrivée est resté sous la minute de retard par rapport à son rival slovène (48'' + 4'' de bonification pour la 3e place de Roglic). Au classement général, Evenepoel est donc toujours maillot rouge, avec 1'49'' d'avance sur Roglic et 2'43" sur Mas.

S’il était évident que la Vuelta n’était pas encore terminée et que ce week-end s’annonçait déterminant, il est désormais certain que Remco Evenepoel a lui aussi des faiblesses. L’arrivée du jour se situait à plus de 1800m d'altitude mais le sommet de dimanche atteindra, lui, plus de 2000m. A voir si le Belge va pouvoir résister à la pression de l’air et à celle de ses adversaires.

