La peau rougie par le soleil, les cheveux rangés et le regard fixe et détendu, Remco Evenepoel n’avait pas l’air d’un homme assailli par les sollicitations, lui le leader de la Vuelta, dont le maillot rouge trônait fièrement dans la chambre de l’attaché de presse de Quick-Step Alpha Vinyl ce lundi, jour de repos. "L’équipe est forte et en confiance." Comment ne pas l’être avec une telle marge la veille d’un chrono tout plat autour d’Alicante, taillé sur mesure pour les cuisses charnues de l’ancien footballeur ?

Ad

D’une équipe habituée à briller sur les classiques à un rouleau compresseur en montée, le ‘Wolfpack’ a réussi sa mue, imposée par le profil de Remco, prodige annoncé sur les épreuves de trois semaines. "C’est une configuration nouvelle pour nous, un peu comme une expédition, a-t-il expliqué lors du point presse organisé en ce jour de repos. On essaye juste de donner le meilleur de nous-mêmes tous les jours. On a eu des étapes avec plus de 2000 mètres de dénivelé positif, et une à plus de 4000. Ce week-end était brutal mais avec l’équipe, on a su très bien le gérer. On était prêts et concentrés pour ça. Je pense que nous devons continuer avec cette mentalité et cet esprit d’équipe lors des deux prochaines semaines."

Tour d'Espagne Fritsch : "Evenepoel pourra compter jusque 5 minutes d'avance en fin de 2e semaine" IL Y A 20 HEURES

J’attends demain avec impatience

Et cela passera forcément par une performance de haut vol sur l’unique contre-la-montre individuel de cette 77e édition. Un chrono "complètement plat", comme l’indiquait l’intéressé. "Il y a juste une courte montée dans les trois derniers kilomètres qui pourrait faire mal, puisqu’on sera déjà bien lactique, analysait le maillot rouge. Je connais bien le parcours que j’ai reconnu plusieurs fois, donc j’attends demain avec impatience. C’est vraiment complètement plat, on descend même plus qu’on ne grimpe. Si le vent est de face, ce sera intéressant, même si les jambes ne vont pas trop apprécier (sourire)."

Evenepoel a fait le show, Meintjes a fait l'essentiel : le résumé de la 9e étape

Une confiance et un appétit toujours aussi prégnants, malgré le spectre du Covid ("Il peut frapper à tout moment sans prévenir"), c’est aussi l’œuvre d’un schéma appliqué à la perfection : "Prendre du temps en première semaine et aborder le contre-la-montre en tête du général est la meilleure des choses avant d'arriver au jour de repos. On ne l’avait pas planifié bien sûr, mais c’est évidemment mieux comme ça que d’être deux ou trois minutes derrière." Et en plus, Evenepoel "récupère bien après les étapes difficiles."

J’ai détesté m’entraîner sur ces pentes raides, mais ça a payé

En parlant d’étape difficile, celle de dimanche prochain, avec l’interminable montée de la Sierra Nevada, promet de bousculer les plus grandes certitudes du leader de la Vuelta. Le joyau flamand ne se cache pas, préférant même jouer la carte de la désescalade : "Beaucoup de formations connaissent l’étape de dimanche (Sierra Nevada) : elles s’y trouvaient lors des stages, rappelait-il. On passera par le versant de Monachil, qui est une montée de 6-7 kilomètres raide et régulière, à l’image des ascensions de ce week-end. Puis, la route s’affaissera légèrement jusqu’au sommet. La Sierra Nevada n’est pas une ascension extrêmement dure, elle est surtout très longue (19,3 km à 7,9%) et difficile à appréhender. Mais je me suis entraîné pour ça durant tout l’été, surtout pendant le mois de juillet et au début du mois d‘août. A Livigno, j’ai enchaîné des longs cols, je suis préparé à affronter ça."

Des kilos en moins, un coup de pédale plus souple, le Belge s’est métamorphosé pour jouer dans la cour des grimpeurs racés. "Réussir à grimper des montées très raides comme celles de samedi et dimanche, ça ne vient pas tout seul. Tu dois travailler et t’habituer à ces efforts, à être assis sur le vélo avec la roue avant qui touche presque le bout de votre nez. C’est un effort très spécifique. Je déteste m’entraîner sur ces pentes raides et je dois dire que j’ai détesté mes coachs lors de mes entraînements. Mais à la fin, ça a payé. J’ai énormément préparé cette Vuelta."

Evenepoel : "Je ne m'attendais pas à autant d'écart avant le chrono de mardi"

Si vous regardez comment Julian s’y prend, c’est comme être installé dans un fauteuil une fois dans sa roue

Confortablement installé, Evenepoel a longuement insisté sur l’importance de ses équipiers, une image cultivée depuis quelques années par sa formation, qui place l’enjeu collectif au-dessus des ambitions personnelles. Le Belge rêve toujours d’une victoire d’étape ("mon principal objectif d’ici l’arrivée") et ressent une certaine fierté à l’heure d’enfiler son précieux paletot rutilant ("J’espère pouvoir le contempler chez moi d’ici quelques semaines mais il reste encore beaucoup de chemin"), mais son discours se conjugue invariablement au pluriel.

Au sujet d’un certain Julian Alaphilippe, Remco ne s’est pas fait prier de convoquer quelques qualificatifs laudatifs. "Lorsqu’il est question de se positionner dans le final, comme hier (dimanche) dans l’ultime descente, si vous regardez comment Julian (Alaphilippe) s’y prend, c’est comme être installé dans un fauteuil une fois dans sa roue, s’émerveillait le maillot rouge. Vous avez juste à le suivre et tout ira pour le mieux. Faire ce genre de choses avec le maillot arc-en-ciel… Je veux dire, je n’ai pas vu beaucoup de champions du monde faire ça pour quelqu’un."

Tour d'Espagne "Un autre monde", "imbattable" : Evenepoel les écoeure tous IL Y A UN JOUR