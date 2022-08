On en venait presque à l’oublier. Jusqu’à ce mardi, Remco Evenepoel et son équipe étaient "Fanny" sur cette Vuelta 2022 que le prodige belge soumet à son joug. Un Jay Vine en état de grâce par-ci, un Louis Meintjes hors d’atteinte par-là, et Evenepoel courait toujours derrière son premier bouquet en "grand tour"¸ malgré une domination prégnante. Mais tout cela, c’est du passé.

Entre Elche et Alicante, le maillot rouge a broyé ses pédales pendant 30,9 kilomètres, et ses rivaux aussi sont passés à la moulinette. Primoz Roglic, triple tenant du titre, a été le plus résistant, mais il a tout de même concédé 48 secondes à Evenepoel lors de la 10e étape. Le lauréat du jour, modeste, a qualifié de "grosse surprise" l’ampleur de son succès, qu’il espère libérateur.

"Il n’y a plus de pression"

"Je suis tellement heureux de décrocher la victoire d’étape, je pense avoir réalisé mon rêve", a ainsi estimé le chef de file de Quick-Step Alpha Vinyl. Il compte déjà 34 victoires à son palmarès, dont Liège-Bastogne-Liège, à seulement 22 ans. Et tout le monde ne doit lui parler que de sacre sur ce Tour d’Espagne. Mais Evenepoel avait une case à cocher avant cela, c’est chose faite.

La suite ? Un dessein de couronnement d’autant plus assumé. "Et maintenant, on va se battre et on va essayer de gagner cette Vuelta, il n’y a plus de pression, j’ai gagné une étape", assure celui qui dispose au classement général de 2’41" de marge sur Roglic (2e) et de 3’03" sur Enric Mas (Movistar, 3e). Après cette nouvelle démonstration de force : "Toute l’équipe est super confiante."

Cavagna précieux, Alaphilippe préservé

Au sein de la formation belge, Rémi Cavagna s’est aussi illustré, avec une troisième place ce mardi. Evenepoel a salué la performance de son coéquipier, tant elle lui a été utile : "C’était parfait, qu’il fasse un si bon contre-la-montre, pour que je connaisse les bons temps (de passage). Quand j’étais assis dans le bus, je pouvais voir que tout le monde ralentissait dans la deuxième partie par rapport à son temps."

Autre compère du porteur de la tunique rouge, Julian Alaphilippe, n’avait pas le même rôle lors de ce chrono. Content d’avoir pu profiter d’une journée "tranquille", le double champion du monde s’est préservé (55e), dans l’optique de soutenir son leader dans la suite de ce Tour d’Espagne encore loin d’être gagné. Le poncif vaut pour tout le monde, mais particulièrement pour un coureur qui n’a jamais terminé de course de trois semaines dans sa carrière.

