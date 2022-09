C'était un rendez-vous pour les costauds. Présent dans une échappée de près de 30 coureurs, Thymen Arensman (DSM) est revenu sur Marc Soler, parti seul à l'avant dans l'ascension de l'Alto Hoya de la Mora (19,3km à 7,9% de moyenne), pour s'imposer au sommet de la Sierra Nevada, dimanche, lors de la 15e étape du Tour d'Espagne. Mais le plus grand enseignement de cette étape reine est venu des favoris. En difficulté la veille, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a certes perdu du temps sur Enric Mas (Movistar) mais a su contrôler Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui lui a néanmoins repris 15 secondes dans le final, pour conserver son maillot rouge.

Les pentes de la Sierra Nevada ont fait du mal aux organismes mais Remco Evenepoel est certainement le grand vainqueur, malgré sa perte de temps, de cette étape. Tout s’est donc joué dans les 20 derniers kilomètres. Tandis que Thymen Arensman revenait comme un boulet de canon sur Marc Soler pour aller chercher sa première victoire sur un Grand Tour, les favoris ont bougé à une dizaine de kilomètres de la ligne d’arrivée.

Ce fut tout d’abord au tour de Miguel Angel Lopez, alors 6e du général (+6’02”), de placer une attaque franche à 10 km du sommet. A l’aise en haute altitude, la Sierra Nevada culminant à 2512 mètres, "Superman Lopez" est parti seul à l’assaut des secondes à récupérer au général mais également avec l’espoir de remporter cette étape. Il était finalement trop loin pour lever les bras, mais son pari a fonctionné pour le classement général.

Le coup de force tardif de Roglic

Derrière, Mas, Roglic et O’Connor accompagnaient le maillot rouge Remco Evenepoel jusqu’au moment où le 3e du général Enric Mas (+2’43”) a décidé de partir. Ni Evenepoel, ni Roglic n’a alors eu l’envie ou la possibilité de suivre l’Espagnol. Mas a ensuite rejoint Miguel Angel Lopez pour couper la ligne juste devant le Colombien et reprendre 21" (+6" de bonification) à Primoz Roglic et 36" (soit 42 au total) sur Evenepoel.

Mais dans ce lot d’offensives, la plus attendue était certainement celle de Primoz Roglic. Le Slovène n’avait peut-être pas les meilleures jambes ce dimanche, mais il a su décrocher Remco Evenepoel - avec Ben O’Connor dans la roue - à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée, lui permettant de récupérer 15" sur son rival au général.

Lâché par Roglic, Remco Evenepoel a donc tenté de contrôler et y est parvenu. Finalement, le Belge s’en sort très bien avant la troisième et dernière semaine puisqu’il conserve sa tunique de leader pour 1'34" sur Roglic et 2'01" sur Mas. Lundi, le peloton observera une journée de repos avant de se lancer dans la dernière ligne droite. Evenepoel a résisté à l’altitude, il lui reste à prouver qu’il a les jambes et le mental pour affronter une troisième semaine.

Kelderman déjà ralenti dans une chute peu de temps après le départ

