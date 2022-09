Tout s’est écroulé pour lui en un instant, sur cette Vuelta. Primoz Roglic a dit adieu à ses ambitions de quadruplé, mardi à Tomares, le corps meurtri après être tombé dans le final d’une 16e étape qu’il venait de dynamiter. Trois jours plus tard, le Slovène de 32 ans s’est exprimé, dans un communiqué de son équipe, Jumbo-Visma, et il a ouvertement critiqué l’attitude d’un coureur selon lui responsable de sa chute.

"La façon dont ma chute est intervenue est inacceptable, estime le lauréat de Liège-Bastogne-Liège 2020. Tout le monde n’a pas vu ce qu’il s’est passé. La chute n’a pas été causée par une route en mauvais état, ou un manque de sécurité (sur le parcours) mais par le comportement d’un coureur." Tombé au contact de Fred Wright (Barhain-Victorious) et non-partant le lendemain, Roglic considère que l’incident doit entraîner une réflexion.

"Ce n’est pas ainsi que je veux que mon sport continue"

"Cela ne devrait pas arriver, les gens passent à autre chose comme si de rien n’était. Ce n’est pas comme cela qu’il faut procéder, ce n’est pas ainsi que je veux que mon sport continue, je veux que ce soit clair", insiste le vainqueur des trois dernières éditions de la Vuelta. Richard Plugge, PDG de Jumbo-Visma, salue la prise de parole de son leader : "Je suis heureux que Primoz parle."

Prise de parole qui semble réfléchie. Roglic, de retour chez lui, dit se sentir "un peu mieux" : "Je peux marcher un peu, j’en suis déjà content, pour le moment." Il a pris le temps d’analyser la situation, avant de se montrer aussi vindicatif. "Après la chute, il m’a fallu du temps pour comprendre. Je me suis demandé : 'Comment est-ce possible ?'." Sa conclusion est donc alarmante.

"Freinez et utilisez votre cerveau"

Plugge a cofondé un "groupe de travail sur la sécurité", après l’accident entre Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen lors du Tour de Pologne 2020, comme le mentionne la formation néerlandaise. Selon lui : "La recherche montre que le comportement des coureurs est à l’origine d’environ une chute sur deux." D’où l’importance de faire évoluer les mentalités. "Je voudrais dire : 'Freinez et utilisez votre cerveau'".

Le phénomène est donc général, selon les deux hommes. "Il y a dix ans, les coureurs expérimentés avaient tiré la sonnette d’alarme, parce que les plus jeunes montraient moins de respect, prenaient des risques irresponsables, note Richard Plugge. Les plus jeunes d’hier sont les 'vieux' d’aujourd’hui… et on entend toujours la même chose. Cela doit changer." Wright n’a pas réagi à cette vive critique, mais la formation Bahrain-Victorious aurait prévu d’y répondre via un communiqué.

