C’était une arrivée pour Julian Alaphilippe et Primoz Roglic. Deux superstars du peloton voyaient, ce mardi, la route se cabrer dans le dernier kilomètre de la 4e étape de la Vuelta et leur offrir ainsi un bouquet abordable. De quoi les imaginer en train de se pourlécher les babines et de quoi se réjouir d’un possible duel au sommet, façon Flèche wallonne 2021… à une notable réserve près : leur état de forme suscitait beaucoup de questions. Un seul y a apporté une réponse positive : Roglic.

Le Slovène, dont l’aisance sera à confirmer en haute altitude et dans la répétition des efforts, n’a pas perdu son punch au gré d’un Tour de France qui l’a meurtri dans sa chair. Il s’est envolé dans les derniers hectomètres, clouant sur place un Mads Pedersen un poil trop lourd pour la joute du jour, et en ce sens impressionnant dauphin. Alaphilippe, lui, a terminé bien plus loin, à Laguardia. Le porteur du maillot arc-en-ciel a pris la 51e place à 28 secondes du triple vainqueur de l’épreuve.

"J'ai essayé..."

Pourtant, à 700 mètres de la ligne d’arrivée, le coureur français de la Quick-Step Alpha Vinyl était encore "idéalement placé", comme l’a mentionné notre consultant Jacky Durand, sur le plateau des Rois de la Pédale. Dix secondes plus tard, il pouvait encore entrevoir la victoire, bien calé dans la roue de Roglic. Puis le double champion du monde en titre s’est fait malmener, n’a pas réussi à garder cette position préférentielle, comme incapable de se dresser sur les pédales au moment clef.

Une impression d’impuissance qu’il a confirmée à notre micro : "Je n’avais pas les jambes, je l’ai senti… j’ai essayé, pourtant, mais cela n’a pas voulu." Essoré par une "journée super rapide, très chaude", Julian Alaphilippe n’a pas été à la hauteur de son standing ce mardi. Sa saison perturbée par une chute violente lors de Liège-Bastogne-Liège, puis par des maladies, y est sans doute pour beaucoup. Il a le temps de monter en puissance dans ce Tour d’Espagne qui lui offrira d’autres jolis terrains de jeu.

Rampe de lancement pour Evenepoel ?

Pour exploiter pleinement ces opportunités, place à la récupération. "Le petit bain de glaçons après l’arrivée était le bienvenu" dans cette optique, nous a-t-il confié au pied de son bus, à la veille d’une nouvelle étape sur des routes escarpées. Il pourra y jouer un rôle, à titre individuel comme collectif, son leader pour le classement général, Remco Evenepoel (6e à 27 secondes de Roglic, maillot rouge) ayant donné plus de gages de forme dans le "repecho" où Alaphilippe a coincé.

