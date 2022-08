L’arrivée au Pico Jano constituait le premier test en altitude du Tour d’Espagne. Si Remco Evenepoel l’a réussi haut la main, le bilan est beaucoup plus terne pour le triple vainqueur sortant Primoz Roglic. Après un début de Vuelta idéal, marqué par deux succès d’étapes (dont le chrono par équipes) et une prise de pouvoir éphémère à Laguardia, le Slovène a dévoilé des signes de faiblesse inquiétants lors de la montée finale de la 6e étape.

Dans la roue d’Evenepoel lorsque celui-ci a actionné ses pistons de rouleau-compresseur, le leader de Jumbo-Visma a progressivement reculé, se laissant dépasser par Enric Mas et Pavel Sivakov. Et quand ce dernier a pris une cassure, Roglic n’a pas su boucher le trou et s’est retrouvé par conséquent distancé, irrémédiablement, à 8km de l’arrivée.

Quand le rouleau compresseur Evenepoel fait céder Roglic

"Je n’avais pas les jambes pour gagner”, lâchait-il à l’arrivée. Il ne les avait pas non plus pour accompagner Juan Ayuso, parti seul à la poursuite du duo composé de Remco Evenepoel et d’Enric Mas. Ni pour empêcher le retour de l’arrière d’un petit groupe de poursuivants. Et puisqu’il a la pancarte de triple vainqueur sortant, Roglic n'a pas vraiment reçu de soutien pour limiter la casse. Au final, le n°1 mondial a concédé 1’22” sur Evenepoel (1’28” en incluant les bonifications) tout en prenant la 5e place de cette étape.

La revanche ce week-end ?

Devant Evenepoel jeudi matin au classement général, il accuse désormais une minute et une seconde de débours sur le nouveau maillot rouge. Un coup dur, forcément, mais il refuse de céder à l'abattement. Ce n’est de toute manière pas le genre de la maison. “La route est encore longue, relève-t-il. Nous avons un peu perdu (de temps) aujourd'hui, mais heureusement, nous en reprendrons par la suite.”

Sans doute pas dès vendredi, la 7e étape semblant promise aux baroudeurs vu les 64 km séparant le Puerto de San Giorio (1re catégorie) de l'arrivée. Le week-end s’annonce autrement plus propice à une éventuelle revanche, samedi au Collau Fancuaya (10,1km à 8,5%) et dimanche sur l’arrivée très punchy des Praeres (4km à 13%). Deux nouveaux tests où Roglic n’aura cette fois plus le droit à l’erreur.

Poignée de mains entre Roglic et Evenepoel sur la Vuelta 2022. Crédit: Getty Images

