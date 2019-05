À cinq jours de l'arrivée, Richard Carapaz (Movistar) porte toujours le maillot rose. Et l'Équatorien peut être considéré comme le grand bénéficiaire de la 16e étape. Aucun de ses rivaux ne lui a repris du temps ce mardi. Il en a même repris sur certains, à commencer par Primoz Roglic (Jumbo-Visma), grand perdant de la journée. Le Slovène, distancé dans le Mortirolo, a perdu 1'22'' et glisse de la 2e à la 3e place au général (+2'09''). Le nouveau dauphin de Carapaz est Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Déclencheur de la grande bataille dans le Mortirolo, l'Italien n'a finalement pas réussi à reprendre du temps sur le maillot rose et reste à 1'47''.

Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) est le favori qui a le plus perdu de temps. Le leader de Bora-Hansgrohe a concédé 3'05'' sur le groupe maillot rose et pointe désormais à 5'40''. Il dégringole de la 4e à la 6e place. La course au podium s'éclaircit. Le top 7 se tenait en 4'12'' avant cette 16e étape. Ils ne sont désormais plus que quatre dans cette fourchette d'écart (Carapaz, Nibali, Roglic et Landa).

Miguel Angel Lopez fait la plus grosse progression au sein du top 10 (3 places de mieux). Mais le leader d'Astana, échappé dans la descente du Mortirolo, a finalement concédé du temps sur le maillot rose (22''), ayant craqué dans les trois derniers kilomètres. Côté français, Valentin Madouas a fait une prestation honorable (26e de l'étape, à 3'54'' du maillot rose). Mais la belle étape de Hugh Carthy et Joe Dombrowski (EF Education First) le fait reculer de deux rangs au général (15e).

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Richard Carapaz (Movistar), en 70h02'05''

2. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), à 1'47''

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), à 2'09''

4. Mikel Landa (Movistar), à 3'15''

5. Bauke Mollema (Trek-Segafredo), à 5'00''

6. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), à 5'40''

7. Miguel Angel Lopez (Astana), à 6'17''

8. Simon Yates (Mitchelton-Scott), à 6'46''

9. Pavel Sivakov (Ineos), à 7'51''

10. Jan Polanc (UAE Emirates), à 8'06''

11. Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), à 10'02''

12. Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), à 11'51''

13. Hugh Carthy (EF Education First), à 14'38''

14. Jo Dombrowski (EF Education FIrst), à 14'52''

15. Valentin Madouas (Groupama-FDJ), à 18'21''

16. Giulio Ciconne (Trek-Segafredo), à 23'46''