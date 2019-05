On s'attendait à une journée infernale et on n'a pas été déçu ce mardi lors de la 16e étape. L'attaque de Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) dans le Mortirolo a causé de gros dégâts parmi les favoris, à commencer par Primoz Roglic (Jumbo-Visma), une nouvelle fois en difficulté et qui perd 1'22" sur le maillot rose, Richard Carapaz (Movistar), toujours impérial. Le Slovène laisse donc sa place de dauphin au Requin de Messine, pointé à 1'47'' de l'Equatorien. Comme souvent dans cette édition 2019, la victoire est, elle, revenue à l'échappée pour la 6e fois du Giro avec le succès de Gulio Ciccone (Trek-Segafredo) à Ponte di Legno.

