Le patron de Bahraïn-Merida cité dans l'affaire de dopage Aderlass

Une fois de plus, le monde du cyclisme est au coeur d'une affaire de dopage. Arrêté le 27 février à son cabinet d'Erfurt (Allemagne), le médecin allemand Mark Schmidt aurait été à la tête d'un vaste réseau de dopage sanguin. D'autres sports, comme le ski nordique, sont également concernés. Quelques jours après les suspensions du Slovène Kristjan Koren et du Croate Kristijan Durasek, deux coureurs en activité, un nouveau rebondissement est à prévoir.

Selon les informations du Monde et du Corriere della Sera, Milan Erzen, le patron de l'équipe Bahreïn-Merida, est lui aussi suspecté d'avoir fait appel aux services de Mark Schmidt. Dans cette affaire "Aderlass", celui qui a découvert Primoz Roglic aurait contacté Schmidt, via un intermédiaire croate, dans le but de lui acheter une centrifugeuse, utilisée dans les transfusions sanguines. Voilà les informations transmises par les enquêteurs à la Fondation antidopage du cyclisme (CADF) selon le Monde.

Les coureurs slovènes sous le radar de l'UCI

De son côté, l’Union cycliste internationale a confirmé à Cyclingnews qu'elle suivait depuis 2015 les activités de plusieurs ressortissants slovènes, y compris des coureurs et dirigeants d'équipe. "Toute implication concernant mon implication dans Aderlass est absolument fausse et sans fondement", répond de son côté Milan Erzen. Toutefois, Le Monde explique que l'UCI a récemment demandé au patron de Vincenzo Nibali de se munir d'une licence UCL étant donné son rôle chez Bahreïn-Mérida, qui compte compte six coureurs slovènes.