Cette fois, ça sent très bon pour Richard Carapaz. Attaqué à plusieurs reprises par Vincenzo Nibali dans la montée finale, l'Équatorien de la Movistar a tenu bon ce samedi et devrait, sauf chute dans le chrono, se parer de rose dimanche dans les arènes de Vérone. Il possède désormais 1'54'' d'avance sur l'Italien de la Bahrain-Merida et 2'53'' sur Mikel Landa, qui a profité de la défaillance de Roglic pour monter sur le podium. Pour la dixième fois depuis le départ du Giro, l'échappée est encore allée au bout. Rattrapé à 3km de l'arrivée, Pello Bilbao s'est montré le plus véloce au sprint pour sauver la journée des Astana.

Plus d'informations à suivre...