Paradoxal Giro pour la bande à Dave Brailsford. Parfaitement lancé par le gain du chrono inaugural, et donc du maillot rose, par Filippo Ganna, il avait pris une tournure funeste avec l'abandon de Geraint Thomas. Qu'à cela ne tienne, l'équipe a alors fait feu de tout bois, oubliant toute stratégie défensive, pour glaner les bouquets à la pelle. Finalement, l'habitude faisant, un coureur d'Ineos, Tao Geoghegan Hart, a pris place sur la plus haute marche du podium. Et ce grand tour restera dans les annales de l'équipe comme l'un des plus réussis. Ce qui n'est pas peu dire.