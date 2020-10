"L'étape se déroulait bien, nous allions basculer le premier col de la journée. Avant le sommet, j'ai eu un problème avec ma chaîne en relançant et je suis passé par-dessus le vélo", a expliqué le Luxembourgeois. "Je n'arrivais pas à me relever, j'ai bien compris que j'avais un problème à la clavicule. Je suis professionnel depuis 2010 et je ne m'étais jamais cassé la clavicule, il faut une première à tout", a ajouté Gastauer, le deuxième coureur de son équipe à abandonner en deux jours après la chute de Tony Gallopin la veille.