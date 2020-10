Décidément, les organisateurs du Tour d'Italie se doivent d'être réactifs en cette fin de Giro. Alors que la course ne passera pas par la France, du fait des restrictions sanitaires, la 19e étape, qui devait partir vendredi de Morbegno pour se conclure à Asti, devrait être raccourcie, passant de 258 à une distance avoisinant les 150 kilomètres. De nombreux coureurs ont en effet refusé de parcourir l'intégralité du parcours, dans des conditions atmosphériques compliquées (pluie, froid). Ils ont donc obtenu gain de cause auprès de l'organisation, d'après notre consultant Bernhard Eisel et d'autres sources concordantes. Mais les contours du nouveau tracé et le protocole à suivre restent discutés.