Remco Evenepoel a terminé tant bien que mal la 17e étape du Giro après sa lourde chute ce mercredi . Cependant le coureur belge ne s'élancera pas jeudi car il est contraint d'abandonner le Tour d'Italie comme l'a annoncé son équipe Deceuninck Quick-Step sur son site officiel. La formation belge précise que Remco Evenepoel n'est victime d'aucune fracture. Cependant, il souffre de nombreuses coupures et de contusions à la main droite mais également à une côte.

"L'équipe médicale a décidé qu'il serait préférable que Remco quitte la course et récupère complètement le plus vite possible, avant de se tourner vers ses prochains objectifs cette saison", a ajouté Deceunick Quick Step. Pour sa part, le coureur de 21 ans a fait part de sa déception de quitter le Giro, à quatre étapes de la fin. "C'est un accident qui n'aurait pas dû se produire", a-t-il tout d'abord déclaré.

Ça n'a pas beaucoup de sens de continuer avec cette douleur

Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé devant moi mais je suis entré dans le virage et j'ai vu des coureurs au sol. Je ne pouvais pas passer du côté droit, je n'avais aucune chance d'éviter la chute, a ajouté le Belge. Ça n'a pas beaucoup de sens de continuer avec cette douleur." Décidément, l'Italie ne réussit pas à Remco Evenepoel. L'an passé, il avait été victime d'une , a ajouté le Belge.." Décidément, l'Italie ne réussit pas à Remco Evenepoel. L'an passé, il avait été victime d'une grave chute lors du Tour de Lombardie , entraînant la fin de sa saison 2020.

