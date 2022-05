Giro 2021, Tour de France 2021, Vuelta 2021 et désormais Giro 2022, la série noire de Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan) sur les courses de trois semaines se poursuit. Le Colombien, arrivé au départ avec de grosses ambitions au général, a déjà quitté le Tour d'Italie. Il faut dire que dès qu'il a été vu à l'arrière du peloton auprès de sa voiture alors que l'étape était partie sur un rythme élevé, il était évident que Lopez avait un souci. Le mystère s'est levé quand sa formation a annoncé son abandon, mettant en avant une "blessure à la hanche gauche".

Ad

S'il n'avait pas réussi un début de saison exceptionnel, "Superman" Lopez avait tout de même pris la troisième place du Tour d'Andalousie et remporté l'étape-reine du Tour des Alpes. Depuis le début du Giro, le Colombien n'était cependant pas à son meilleur niveau, en témoigne son classement général au soir de la 3e étape, dimanche : 34e à 53' secondes de Mathieu van der Poel (Alpecin-Fénix). Au sommet de l'Etna, on pouvait attendre un joli numéro de sa part, il n'en sera rien. Pour Astana, le Giro a pris une autre tournure : privée de son leader, l'équipe kazakhe va miser sur un nouvel exploit de Vincenzo Nibali, plus sûrement pour un succès d'étape.

Giro La 4e étape en direct vidéo IL Y A 2 HEURES

Giro L'Etna, premier juge de paix ? "Certains pourraient dire au revoir à la victoire finale" IL Y A 15 HEURES