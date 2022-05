C'est là que tout a commencé. Et c'est là que tout s'arrête, ou presque. Après l'arrivée de la 5e étape du Giro, dans "sa" ville de Messine, Vincenzo Nibali a annoncé sa retraite en fin de saison. Très ému sur le plateau de l'émission "Il Processo della tappa" sur Rai Sport, le "Requin de Messine" a estimé que "c'était le bon moment pour lui". "C'est mon dernier Giro, et j'arrêterai le cyclisme en fin de saison. C'est le moment et c'est normal. J'attendais la fin de cette étape pour le dire", a-t-il précisé.

Plus d'infos à suivre...

