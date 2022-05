En l'absence de Tadej Pogacar, surtout, mais aussi de Primoz Roglic et même de Jonas Vingegaard, le 105e Giro s'annonce très ouvert. Si Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) en est le favori logique, l'Equatorien ne paraît pas intouchable pour ses adversaires et ils seront nombreux. Au premier rang de ceux-là, il y aura Romain Bardet (Team DSM), récent vainqueur du Tour des Alpes, mais aussi Joao Almeida (UAE Team Emirates) et Mikel Landa (Bahrain-Victorious).

Richard Carapaz

Pays : Equateur

Equipe : INEOS Grenadiers

Âge : 28 ans

3e participation

Meilleur résultat : 1er (2019)

Cote : ****

Il a encore quelques années devant lui mais Richard Carapaz a une deuxième occasion de marquer l'histoire sur ce Tour d'Italie 2022. Jamais dans l'histoire un champion olympique n'a remporté de grand tour l'année suivant immédiatement son titre aux JO. Au-delà de l'aspect historique, son succès au général, s'il devait véritablement avoir lieu, relèverait d'une certaine logique. Car s'il a connu des moments plus bas, "Richie" s'impose comme l'un des meilleurs coureurs de grands tours depuis trois ans.

Richard Carapaz Crédit: Getty Images

Vainqueur du Giro 2019, un peu à la surprise générale, le leader d'INEOS Grenadiers, avait poussé Roglic dans ses retranchements sur la Vuelta 2020 avant d'être le troisième homme du Tour en 2021. Sa candidature, déjà solide, aurait pu avoir un peu plus d'épaisseur encore si son tout début de saison n'avait pas été moyen (abandon à Bessèges, en Provence et sur Tirreno). Il n'a plus couru depuis un très bon Tour de Catalogne (2e), donc il sera frais. Dernier argument en sa faveur, une formation INEOS très costaude (Porte, Sivakov, Narvaez, Castroviejo…)

Romain Bardet

Pays : France

Equipe : Team DSM

Âge : 31 ans

2e participation

Meilleur résultat : 7e (2021)

Cote : ***

Ils sont quatre au XXIe siècle à avoir triomphé du Tour des Alpes avant d'être sacrés sur le Tour d'Italie. De Gilberto Simoni (2003) à Vincenzo Nibali (2013) en passant par Damiano Cunego (2004) et Michele Scarponi (2011), Romain Bardet a quelques exemples à suivre même si ceux-ci commencent à dater. A la lutte à coup de bonifications avec Pello Bilbao, le Français a fait exploser l'Espagnol sur la dernière étape pour s'offrir à nouveau un classement général, neuf ans après le dernier (Tour de l'Ain 2013).

Autour de Lienz, personne n'a pu le suivre parmi les têtes d'affiche de ce Giro. Ni Bilbao, ni Lopez, ni Landa. Le Français, flanqué de Thymen Arensman, son brillant coéquipier, était intouchable. Qu'en sera-t-il à compter du départ de Budapest ? Les 25 petits kilomètres de chrono au total l'avantagent et une troisième semaine compliquée devrait faire la part belle à ses qualités de récupération. Mieux, il a promis dans notre émission Bistrot Vélo être "sûr de sa force". De quoi envisager un Giro exceptionnel ? L'espoir est franchement permis.

Mikel Landa

Pays : Espagne

Equipe : Bahrain-Victorious

Âge : 32 ans

7e participation

Meilleur résultat : 3e (2015)

Cote : ***

Vous reprendrez bien une dose de "Landismo" ? Sur chaque grand tour auquel il participe, Mikel Landa est accompagné d'une cohorte de fans qui adorent son audace en plus d'être attendris par la malchance qui semble le poursuivre. A terre puis à la maison dès la 5e étape l'an dernier, le Basque n'a pas pu défendre ses chances. Il semble s'éloigner de ses belles années mais puisque c'est Landa, ses supporters y croient toujours.

Chez Bahrain, il pourrait pourtant bien n'être que la seconde option derrière Pello Bilbao tant sa forme actuelle interroge. Troisième de Tirreno où il avait fait forte impression, Landa n'a pas brillé au classement général dans les Alpes mais il y a énormément travaillé pour Bilbao. Reste que quand il termine un grand tour, il n'est jamais loin du podium. Si vous êtes fan de Landa, priez pour que la chance soit avec lui et qu'il puisse enflammer la course…

Joao Almeida

Pays : Portugal

Équipe : UAE Team Emirates

Âge : 23 ans

3e participation

Meilleur résultat : 4e (2020)

Cote : ***

Voilà un cas très intéressant. Joao Almeida débutera ce vendredi son troisième grand tour et son troisième… Giro. Il s'est d'ailleurs révélé au plus grand nombre sur les routes du Tour d'Italie 2020 pendant lequel il avait porté le maillot rose de la 2e à la… 18e étape. Un début en fanfare avant une dernière semaine compliquée en 2021, l'effet miroir l'année précédente. Encore chez Quick-Step, le Portugais avait perdu beaucoup de temps dès le quatrième jour avant d'opérer une sacrée remontée en dernière semaine (6e du général final).

Joao Almeida Crédit: Getty Images

Parti chez UAE pour progresser (et gagner plus d'argent), le protégé du très influent agent Jorge Mendes, a de la liberté cette année puisqu'il n'ira pas aider Tadej Pogacar sur le Tour de France. Pour son avenir à court terme dans l'équipe émiratie, Almeida serait bien inspiré de briller en ce mois de mai car Ayuso, McNulty ou Soler peuvent ou pourront eux aussi lorgner des places de leader sur les grands tours dans les mois et années à venir. Excellent rouleur, il n'aura cette fois pas cet avantage mais Almeida a prouvé qu'il était aussi capable de briller en haute montagne.

Miguel Angel Lopez

Pays : Colombie

Equipe : Astana Qazaqstan

Âge : 28 ans

4e participation

Meilleur résultat : 3e (2018)

Cote : **

Miguel Angel Lopez et les grands tours, c'est un peu "je t'aime, moi non plus". Après six tops 10 de suite (de la Vuelta 2017 au Tour de France 2020), on l'imaginait en vainqueur potentiel, si ce n'est probable, un jour ou l'autre. Depuis ? Plus rien avec trois abandons dont le dernier rocambolesque à la veille de l'arrivée du Tour d'Espagne et alors qu'il voyait sa place sur le podium sacrifiée par son équipe d'alors, la Movistar.

"Superman" est de retour chez Astana, l'équipe qui l'a lancé chez les "grands" et il y aura les coudées franches sauf si Nibali est dans une grande forme, ce dont on peut douter. Bien qu'il a enlevé un succès du récent Tour des Alpes, au nez et à la barbe de Thibaut Pinot, Lopez avait prévenu que ceci ne constituait qu'une "étape" pour lui. A-t-il le bon rythme au départ de Hongrie ? Le mystère reste entier. Si oui, ses qualités de grimpeur, peut-être les meilleures du plateau, en font l'un des favoris, évidemment, mais il faudra tenir sur trois semaines.

Simon Yates

Pays : Grande-Bretagne

Equipe : BikeExchange - Jayco

Âge : 29 ans

5e participation

Meilleur résultat : 3e (2021)

Cote : **

Que penser du Simon Yates version 2022 ? A la manière de son Tour des Asturies où il a soufflé le chaud (deux succès d'étapes en trois jours) et le froid (défaillance sur la 2e étape), le Britannique alterne le bon et le moins bon depuis sa reprise à la mi-février. Sans un Wout Van Aert des grands jours, il aurait pu renverser Primoz Roglic sur la dernière étape de Paris-Nice qu'il a gagnée mais il a abandonné le Tour de Catalogne quelques jours plus tard sur maladie. Bref, difficile d'y voir clair.

Reste que le souvenir de sa troisième semaine du Giro 2021 est tenace. Repoussé au 5e rang du général après la terrible étape de Cortina, Yates avait enfilé ses habits de dynamiteur pour remonter sur le podium (3e au général final) en s'offrant l'étape de l'Alpe di Mera. L'ancien vainqueur de la Vuelta n'avait jamais vraiment confirmé son potentiel sur trois semaines avant 2021. Qui sait ce qu'il nous réserve pour 2022 ?

Pello Bilbao

Pays : Espagne

Equipe : Bahrain-Victorious

Âge : 32 ans

6e participation

Meilleur résultat : 5e (2020)

Cote : **

Pello Bilbao peut-il le faire ? Longtemps, il a été cantonné à un rôle d'équipier dans ses différentes équipes mais le Basque prend de l'épaisseur au sein d'une Bahrain-Victorious qui compte, une nouvelle fois, sur Mikel Landa. Mais si autrefois, le leadership serait revenu entièrement à ce dernier, le CV de Bilbao parle pour lui. Un succès sur le Tour des Alpes lui aurait permis de gagner encore en confiance mais il a craqué sur l'ultime journée.

Cependant, son début de saison 2022 est à son image : d'une belle régularité. Troisième de l'UAE Tour, devant Vlasov ou Almeida, 9e de Tirreno et encore 5e du Tour du Pays basque, le coureur de 32 ans a pris de la caisse. Notons tout de suite qu'un succès final serait une grosse surprise mais voir Bilbao sur le podium ne surprendra pas. Pour lui aussi, l'absence de long chrono est une bonne chose.

Et aussi…

Cote * : Pavel Sivakov, Hugh Carthy, Guillaume Martin, Tom Dumoulin, Jai Hindley, Alejandro Valverde, Ivan Sosa, Giulio Ciccone et Thymen Arensman.

