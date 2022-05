Vendredi 13 mai – 7e étape : Diamante-Potenza (196 km)

Il faudra attendre une semaine de course pour assister à la première étape "très" difficile de ce Tour d’Italie. Mais cette 7e étape de moyenne montagne n’aura pas le moindre mètre de plat après le km 10 et, avec quatre ascensions et plus de 4000m de dénivelé positif, le moindre moment de faiblesse se paiera très cher sur ce toboggan en Basilicate. Surtout dans la terrible ascension du Monte Grande di Viggiano (6,6km à 9,1%), avec ses passages à 15%. Même s’il restera plus de 60 km au sommet, il ne serait pas étonnant de voir la course se débrider complètement aussi loin de l’arrivée. Et pour reprendre un poncif bien connu en cyclisme : la course ne se gagnera sans doute pas ce jour-là, mais elle peut clairement se perdre.

Profil de la 7e étape du Giro 2022 Crédit: From Official Website

Dimanche 15 mai – 9e étape : Isernia-Blockhaus (191 km)

C’est l’heure de la première véritable arrivée au sommet. Même si l’Etna sera passée par-là le 4e jour, le Blockhaus est une ascension d’un tout autre niveau. Beaucoup plus dure (13,6km à 8,4%), mais assez régulière dans sa partie centrale avec presque 8 km à plus de 10%, elle s’offrira forcément à un pur grimpeur et créera des écarts conséquents, d’autant que l’on arrivera au terme de la première semaine complète de course. En 2017, un Quintana au sommet de son art s’y était envolé, prenant 24'' à Pinot et au futur vainqueur, Tom Dumoulin. Le 5e de l’étape avait été repoussé à une minute. Et cette fois, il faudra gravir auparavant le Passo Lanciano (10,3km à 7,6%), histoire de fatiguer encore un peu plus les organismes. Au sommet de ce géant des Apennins, on en saura plus sur les candidats au maillot rose.

Le profil de la 9e étape du Giro 2022 Crédit: From Official Website

Samedi 21 mai – 14e étape : Santena-Turin (147 km)

Ce n’est sans doute pas l’étape qui fait le plus peur sur le papier mais il ne faudra surtout pas que les favoris la sous-estiment. Déjà difficile dans sa première partie, ce 14e opus se jouera avant tout dans le circuit final autour du Turin que les coureurs emprunteront à deux reprises, avec les terribles ascensions de Superga et du Colle della Maddalena. La première, bien connue pour avoir été le juge de paix de Milan-Turin ces dernières années, offre 5km à 8,6% alors que la seconde, trouvaille des organisateurs, est un véritable mur : ses 3,5km à 8,1% officielles cachent en vérité 2 km à 11,6%, avec un passage à 20%. Le type d’horreur que RCS adore dénicher et qui offre souvent un spectacle mémorable, comme sur Tirreno-Adriatico. Certes, le lendemain propose une étape de haute montagne en direction de Cogne mais le final interminable et roulant (22,4km à 4,3% dont 13km à 3% pour finir) pourrait inciter les leaders à bouger plutôt le samedi. Ils auraient tort de s’en priver.

Le profil de la 14e étape du Giro 2022 Crédit: From Official Website

Mardi 24 mai – 16e étape : Salo-Aprica (202 km)

Il faudrait pour les leaders qu’ils aient bien récupéré de leur ultime journée de repos. Car le programme de cette reprise est terrible, à tous points de vue. Deuxième plus longue étape de ce Tour d’Italie, elle offre aux coureurs un enchainement de cols pour la plupart méconnus, dont le Goletto di Cadino (19,9km à 6,2%), une ascension irrégulière et difficile. Si le Mortirolo est un classique, il est franchi par son versant le plus simple (12,6km à 7,6%) comme en 2017, laissant le rôle de "monstre" au Valico di Santa Cristina. Avec ses 13,5km à 8%, mais surtout 6,5km à plus de 10% et une arrivée à Aprica 6 km seulement après son sommet, elle offre un terrain de jeu idéal aux favoris. A condition d’avoir digéré le jour de repos et les trois ascensions précédentes, dont celle non-répertoriée vers Teglio (5km à 8,7%), placée juste avant celle du Valico di Santa Cristina. Un enchaînement terrible.

Le profil de la 16e étape du Giro 2022 Crédit: From Official Website

Mercredi 25 mai – 17e étape : Ponte di Legno-Lavarone (168 km)

Si l’étape est globalement plus simple que la veille, elle ressemble dans ses derniers kilomètres à celle d’Aprica avec un ultime monstre en tremplin avant un final en faux-plat. Cette fois, les coureurs feront la découverte de Menador, une ascension de 7,9 km à 9,9%, sans répit, de plus en plus difficile au fur et à mesure et avec des passages à 15%. Si ce n’est pas un long col, ni de la haute altitude (1261m), ce sera à coup sûr une des ascensions les plus difficiles de ce Giro, si ce n’est LA plus difficile. De quoi créer des écarts conséquents, avec un sommet à 8 km de l’arrivée et la montée du Passo del Vetriolo (11,8km à 7,7%), quelques kilomètres auparavant. Il faudra aussi se méfier de l’ascension dès le départ, à froid, du Passo del Tonale, qui pourrait faire des dégâts imprévus.

Le profil de la 17e étape du Giro 2022 Crédit: From Official Website

Samedi 28 mai – 20e étape : Belluno-Marmolada Passo Fedaia (168 km)

Sur le papier, c’est l’étape-reine de cette 105e édition du Tour d’Italie avec le grand triptyque des Dolomites. Il aura fallu attendre l’ultime étape de montagne, à la veille de l’arrivée, pour dépasser le seuil des 2000 m d’altitude mais le peloton le franchira à deux reprises. Si elle rappelle le parcours et le feu d’artifice de la 20e étape de l’an passé, cet avant-dernier opus est en réalité plus difficile, de par son tracé plus exigeant sur la première moitié et de par ses transitions plus compliquées à négocier. Le Passo San Pellegrino (18,5km à 6,2%) sera le premier gros morceau du jour, avec une montée très irrégulière et de plus en plus difficile pour conclure avec plus de 5km à 9% (max 15%) sur le sommet, placé à 87 km de l’arrivée.

Avec une rapide descente et une transition d’une quinzaine de kilomètres en faux-plat descendant qu’il ne faudra surtout pas aborder seul, les coureurs affronteront le régulier Passo Pordoi (11,8km à 6,8%), la Cima Coppi de ce Giro, afin de plonger pour une longue descente (31km) vers Caprile et le pied de l’ascension finale vers Marmolada et le Passo Fedaia : une montée de 14km à 7,6%, d’abord assez roulante dans sa première moitié avant d’offrir de terribles pourcentages avec 5,4 km à plus de 10% pour finir. De quoi offrir aux grimpeurs une ultime possibilité de se créer un petit pécule avant le chrono final.

Le profil de la 20e étape du Giro 2022 Crédit: From Official Website

Dimanche 29 mai – 21e étape : Vérone-Vérone (17,4 km, contre-la-montre individuel)

Le contre-la-montre aura un kilométrage particulièrement réduit (26,6km seulement) sur ce Tour d’Italie mais cela pourrait ne pas l’empêcher d’avoir une importance capitale dans la course au maillot rose. Surtout sur les écarts ne sont pas trop importants au soir de la 20e étape. Le chrono de Vérone – copie parfaite de celui du Giro 2019 - n’est certes pas très long, comporte une petite ascension (environ 4km à 5%), mais devrait tout de même créer quelques écarts entre un gros rouleur comme Joao Almeida et des purs grimpeurs comme Bardet ou Carapaz. Il serait toutefois étonnant qu’ils y perdent plus d’une minute. Il y a trois ans, Landa avait perdu 57’’ sur le vainqueur et 48’’ sur Caruso par exemple. Mais en cas de classement serré, le chrono véronais pourrait tout changer…

Le profil de la 21e étape du Giro 2022 Crédit: From Official Website

