Comme souvent ces derniers temps, l’échappée est allée au bout ce vendredi. Pour la sixième étape consécutive, la victoire est revenue à un coureur présent à l’avant avec le succès de Koen Bouwman au Sanctuario di Castelmonte. Le Néerlandais de la Jumbo-Visma, auteur de la bonne opération du jour puisqu’il a sécurisé son maillot azzuro de la montagne, a devancé au terme d’un sprint houleux Mauro Schmid (QuickStep-AlphaVinyl) pour s’offrir son 2e succès sur ce Giro après celui de Potenza. Derrière, Carapaz, Landa et Hindley ont attendu la montée finale pour faire la guerre, sans se départager. Statu quo donc à deux jours de l’arrivée à Vérone.

Ad

Bagarre minime et aucun écart entre leaders

Giro Trois prétendants, aucun rouleur : "Carapaz, Hindley et Landa ont l’obligation d’attaquer" IL Y A UN JOUR

On se demandait à quel scénario on allait avoir lieu ce vendredi avec l'enchaînement dans le final du terrible Kolovrat (10,3km à 9,2%, max 15%) et du Sanctuario di Castelmonte (7,1km à 7,8%), séparés juste par une quinzaine de kilomètres. Un terrain qui semblait parfait pour assister aux grandes manœuvres parmi les favoris. Le gros travail des Bora-Hansgrohe, qui ont longtemps roulé derrière l’échappée, semblait indiquer une volonté d’attaquer dès le Kolovrat mais il n’en a rien été. La grosse étape de montagne du lendemain a poussé les leaders à attendre les derniers kilomètres pour se tester.

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) a été le premier à tenter sa chance à 4km de l’arrivée, suivis seulement par Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) et Mikel Landa (Bahrain-Victorious), comme souvent. Mais le trio n’a jamais pu se départager, même si l’Espagnol a un temps pris une dizaine de mètres d’avance. A deux jours de l’arrivée, les écarts sont toujours autant resserrés donc avec 3’’ d’avance pour Carapaz sur Hindley et 1’05’’ sur Landa. Aucun changement n’a d’ailleurs eu lieu dans le top 10, preuve de la faible allure au sein du peloton jusqu’à la montée finale. Et, comme depuis six jours, la victoire est de nouveau revenue à l’échappée.

Sprint limite mais maillot azzuro assuré pour Bouwman

Parti dès les premiers kilomètres, le groupe de tête comptait douze coureurs au départ mais le Kolovrat a rapidement réduit celui-ci à seulement cinq candidats : Andrea Vendrame (AG2R Citroen), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Mauro Schmid (QuickStep-AlphaVinyl), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF) et Attila Valter (Groupama-FDJ). Le plus rapide sur le papier, l’Italien d’AG2R Citroen a vu d’un bon œil le rythme très lent que l’échappée a imprimé dans la dernière ascension. Se marquant énormément, donnant presque l’impression d’assister à une course de piste avec des séquences de sur-place, les cinq coureurs ont bien tenté d’attaquer vers le Sanctuario di Castelmonte mais c’est au sprint que s’est jouée l’étape. Enfin, pas uniquement.

Koen Bouwman Crédit: Getty Images

Alors que le sprint était lancé, Bouwman a coupé la ligne de Schmid dans l’ultime virage à 200m, le serrant contre la barrière et manquant d’envoyer tous ses adversaires à la chute. Une manœuvre limite mais qui ne l’a pas empêché de s’offrir une seconde victoire d’étape sur ce Tour d’Italie, après celui acquis à Potenza, déjà au sprint au sein d’une échappée. Journée parfaite pour le Néerlandais de la Jumbo-Visma puisqu’il assure mathématiquement son maillot azzuro de la montagne, avant même la dernière grande étape. Reste désormais à terminer l’épreuve, comme pour Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et le maillot cyclamen.

Giro Cette fois, l'arrivée sera jugée au sommet : le profil de la 19e étape IL Y A UN JOUR