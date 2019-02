Les échappés ou les forçats de l'impossible

Quatre jours de course, quatre échappées au long cours: tels Sisyphe face à son rocher, certains coureurs du Tour d'Oman faussent chaque jour compagnie au peloton pour se distinguer, mais avec souvent le sentiment de rouler vers l'impossible. Une échappée, "il y a 10% de chances que ça arrive au bout". Comme beaucoup de baroudeurs, Alexis Guérin (Delko), parti au tout début de la première étape, ne se fait guère d'illusions.

Pour certains, le fait d'être repris est même une certitude. "Je savais en partant qu'on n'irait pas au bout", déclare Lionel Taminiaux (Wallonie Bruxelles), échappé dimanche. De fait, sur les quatre premières étapes du Tour d'Oman 2019, le scénario a été identique: le peloton a toujours fondu sur les fuyards à quelques kilomètres de l'arrivée.

Se mettre dans le dur

Alors pourquoi partir quand même ? "Lancer une échappée, ce n'est pas forcément pour aller au bout, c'est stratégique", explique Guérin. "On peut se dire que ça ne sert à rien, mais au final on en retire toujours quelque chose: marquer des points ou s'améliorer pour les courses suivantes", justifie Taminiaux.

Une échappée au Tour d'OmanGetty Images

Pour Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen), fuyard récidiviste (les 2e et 3e jour), l'objectif était plus précis: "Il y a beaucoup de très bonnes équipes ici, ce n'est pas forcément facile de faire un bon résultat au général ou sur l'étape, donc on a fait le choix de se concentrer sur le maillot de la combativité. C'est pour ça que je pars". "Les échappées, c'est bien pour se tester, pour se mettre dans le dur, et jouer à l'avant de la course", ajoute Julien Duval (AG2R), parti lors de la troisième étape. Et puis parfois, note Alexis Guérin, "il faut jouer sa chance à fond, on ne sait jamais ..."

Le chat et la souris

Une fois l'échappée lancée, "c'est un peu le jeu du chat et de la souris", explique Duval. Vitesse du vent, mouvements en tête du peloton: chacun reçoit des consignes de son équipe pour gérer l'écart. Loin du coureur seul dans sa bulle, chacun reste connecté. A ses sensations, mais surtout aux autres. "Pour voir quel tempo on met, si tout le monde est bien, ce que chacun vise".

Car tous le disent, la clé de la réussite, c'est de faire front ensemble pour s'économiser au maximum grâce aux relais. "La stratégie, c'est d'arriver dans le final le plus frais possible, c'est la seule chance qu'on a", explique Duval. Et ça, plus on est nombreux dans l'échappée, plus c'est facile. "Pour que ça aille au bout: si on est 7, 8 ou même 15, c'est plus facile qu'à quatre", explique Taminiaux.

Mais parfois, ça ne suffit pas: lundi, l'échappée comportait 10 coureurs, mais c'est l'entente qui a péché, explique Duval. "C'est dommage qu'on ne se soit pas entendu jusqu'au bout. Le but c'était de rester ensemble un maximum. D'autres ont souhaité faire autrement. Résultat: personne de l'échappée n'a gagné." Mais ce jour-là, comme tous les autres, c'est finalement le peloton qui a eu le dernier mot. Quoi qu'on fasse, l'issue d'une échappée, "c'est toujours le peloton qui la décide", souligne Van Hecke.

"Quand les écarts se réduisent, ça ne sert même à rien d'accélérer car ils vont nous reprendre quand même. Je me suis un peu arraché (...) pour servir à quelque chose pour l'équipe, mais pour moi je savais que c'était fini", constate Taminiaux. "J'ai roulé toute la journée devant et à la fin, j'ai fini au cul du peloton", note Guérin, déçu. Malgré tout, certains ne découragent pas. Et repartent à l'assaut dès le lendemain.

"L'an dernier, tous les bons résultats que j'ai faits, c'était avec des échappées. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure chose à faire: tenter de m'échapper et rouler devant aussi longtemps que possible", conclut Van Hecke.