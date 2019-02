Tour Oman : Greg van Avermaet, confiant, regarde déjà vers les classiques

Le plein de confiance pur Greg van Avermaet. Le Belge, vainqueur d'une récente victoire d'étape au Tour de Valence, arrive dans un état d'esprit idéal au Tour d'Oman. "Pour construire mon début de saison c'est idéal, et je suis particulièrement attiré par les étapes qui sont dessinées pour les puncheurs. (...) A Oman, j'ai toujours plusieurs chances. Il y a toujours trois, et même parfois quatre étapes qui me correspondent, alors je repars toujours avec des résultats", confie le champion olympique sur le site internet de la course.

Cette année, il devrait encore être servi avec trois étapes, contenant des dénivelés courts mais intenses. La deuxième étape, avec notamment trois ascensions autour des 9% dans les 50 derniers kilomètres pourrait notamment lui permettre de s'illustrer. L'an dernier, c'était la troisième étape qui lui avait souri, avec à la clé son premier succès dans la course omanaise. Mais comme beaucoup de coureurs, c'est aussi l'étape-reine d'Oman sur la Montagne Verte mercredi qui lui servira de baromètre.

" Gagner une étape ou au moins me retrouver plusieurs fois dans le Top 3 "

"Il m'est arrivé à plusieurs reprises de travailler pour un coureur du classement général, et j'étais avant tout missionné pour l'emmener au pied de l'ascension, puis de continuer mon effort sur un ou deux kilomètres. Ensuite, je prenais quelques minutes pour récupérer, puis j'augmentais à nouveau le rythme pour me tester. Pour voir à quel niveau je me situe, jusqu'à quel point je suis capable de me dépouiller. Il n'y a pas d'autre endroit où j'ai l'occasion de faire ça."

Greg Van AvermaetEurosport

Même s'il ne vise pas forcément le général, Van Avermaet espère "gagner une étape ou au moins me retrouver plusieurs fois dans le Top 3". Trois semaines avant sa première échéance flandrienne de la saison (le Het Nieuwsblad le 2 mars), Oman devrait permettre d'engranger à nouveau de la confiance après sa victoire d'étape à Valence le 8 février.

"On veut toujours essayer de gagner partout. Et c'est encore plus important pour une nouvelle formation comme CCC (ex BMC), qui doit engranger les succès pour se construire un état d'esprit de confiance collective. La victoire à Valence a commencé à remplir ce rôle et c'est parfait en début de saison. Mais nous espérons gagner une étape sur toutes les courses par étapes, pour que cela devienne une habitude", confie-t-il.