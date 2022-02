Le come-back. Après une pause de deux ans, Mark Cavendish démarre sa saison par le Tour d'Oman. Le cyclisme international (avec six équipes WorldTour) retrouve ainsi la corniche de Mascate et le rendez-vous de la Montagne Verte, l'étape la plus sélective programmée lundi prochain. Après la deuxième victoire du Kazakh Alexey Lutsenko en 2019, un deuil national en 2020 puis la crise sanitaire l'année passée ont provoqué l'annulation de deux éditions.

Pour Cavendish, rien n'est acquis toutefois, même si le Français Arnaud Démare a finalement opté pour le Tour de La Provence. Le Colombien Fernando Gaviria et le Belge Amaury Capiot ont pu déjà se roder dans d'autres courses alors que le Néo-Zélandais Campbell Stewart, médaillé d'argent de l'omnium l'an passé aux JO de Tokyo, est attendu avec curiosité. Cavendish (36 ans et 156 succès) a déjà concouru à trois reprises à Oman. Pour une seule victoire en... 2011. Il avait gagné sur le front de mer de Matra où aura lieu mardi prochain l'arrivée de la dernière étape.

Le classement général reste destiné aux grimpeurs en raison des 5,7 kilomètres à 10,5% de la Montagne Verte que le Portugais Rui Costa (2e du Tour d'Oman en 2017) et le Français Elie Gesbert (5e en 2019) connaissent déjà, tout comme l'Estonien Rein Taaramae, qui sort d'un stage en altitude au Rwanda.

Les étapes

Jeudi: 1re étape, Al Rustaq Fort - Oman Convention and Exhibition Centre, 138 km

Vendredi: 2e étape, Naseem Park - Corniche de Suhar, 167,5 km

Samedi: 3e étape, Sultan Qaboos University - Qurayyat, 180 km

Dimanche: 4e étape, Al Sifah - Opéra royal de Mascate, 119,5 km

Lundi: 5e étape, Samail (Al Feyhaa Resthouse) - Jabal Al Akhdhar (Montagne Verte), 150,5 km

Mardi: 6e étape, Al Mouj Mascate - Matrah Corniche, 135,5 km

Les 18 équipes

Quick-Step (Cavendish/GBR, Masnada/ITA, Schmid/SUI), BikeExchange (C. Stewart/NZL), UAE (Costa/POR, Gaviria/COL), Groupama-FDJ (Scotson/AUS), Cofidis (Walscheid/GER), DSM (Kragh Andersen/DEN), Intermarché (Taaramae/EST), Arkea-Samsic (Gesbert/FRA, Capiot/BEL), BB Hôtels, Bingoal, Bardiani, Euskaltel, Burgos, Gazprom, Novo Nordisk, Uno-X (Charmig/DEN), Astana Development, sélection d'Oman

Les derniers vainqueurs

2019: Alexey Lutsenko (KAZ)

2018: Alexey Lutsenko (KAZ)

2017: Ben Hermans (BEL)

2016: Vincenzo Nibali (ITA)

2015: Rafael Valls (ESP)

