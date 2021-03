Tour de Catalogne

Adam Yates (Ineos Grenadiers) a écrasé la concurrence lors de cette étape de montagne entre Castelldefels et Vallter 2000 (203,5 km) et il a renversé la hiérarchie au classement général en prenant le maillot de leader de la course. C’est la 15e victoire de sa carrière mais surtout sa deuxième au sommet de Vallter 2000 après son succès en 2019. Le Britannique a profité du travail de son équipe en surnombre dans la montée finale. Esteban Chaves (Team BikeExchange) a franchi la ligne en deuxième position et Alejandro Valverde (Movistar) a complété le podium.

L’étape a longtemps eu la physionomie d’une course qui allait se disputer dans les trois derniers kilomètres : une échappée qui a pris du champ, une équipe qui a contrôlé la course et des favoris qui ont attaqué dans le final. Un groupe de neuf coureurs (Francisco Galvan (Kern Pharma), Alexander Kamp (Trek - Segafredo), Clément Venturini (AG2R Citroën Team), Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Alexander Evans (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Reinardt Janse Van Rensburg (Team Qhubeka Assos), Sean Bennett (Team Qhubeka Assos), Colin Joyce (Rally Cycling) et Thymen Arensman (Team DSM)) a pris la poudre d’escampette dès la sortie de Castelldefels. Pendant de nombreux kilomètres, la formation Deceuninck – Quick Step de Joao Almeida, accompagnée des Ineos Grenadiers, a contrôlé la course jusqu’au pied de l’ascension finale. Là, où les favoris ont décidé de se livrer une féroce bataille.

