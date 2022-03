Après l'incident terrible de Sonny Colbrelli lundi, le Tour de Catalogne a pris la direction de la France ce mardi avec une arrivée à Perpignan. Si sprint il y a eu, le scénario n'a pas été limpide puisque des bordures et des chutes ont émaillé la dernière partie de la journée. Simon Yates (BikeExchange-Jayco) en a fait les frais et a été perdu du temps tout comme Tom Dumoulin. Il n'a pas vu Michael Matthews emmener Kaden Groves à la victoire devant Phil Bauhaus. Il n'a pas vu non plus le sourire de Jonas Hvideberg (Team DSM) qui a été récompensé de ses efforts à l'avant lundi et mardi par un maillot de leader au gré des bonifications glanées.

Yates et Dumoulin piégés

Le Norvégien de 23 ans, qui ne compte aucune victoire professionnelle, a de la suite dans les idées. Après avoir déjà été présent à l'avant lundi, il a recommencé. Son but ? Les sprints bonifications qui pouvaient lui permettre de prendre le maillot de leader si Michael Matthews ne terminait pas dans les trois premiers de l'étape. Il a fait sa part de boulot et a pu compter sur l'esprit d'équipe de "Bling Bling Matthews". Vainqueur lundi devant Colbrelli, l'Australien avait cette fois envie de faire briller son jeune coéquipier et compatriote, Kaden Groves. C'est pourquoi il lui a emmené le sprint plutôt que de jouer sa carte personnelle. Bien lui en a pris puisque malgré une féroce bataille avec Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), c'est Groves qui l'a emporté, décrochant là sa première victoire au niveau World Tour.

Fortunes diverses pour BikeExchange : Yates a perdu 33 secondes sur un incident

A l'arrière, Simon Yates comptait les secondes. Le leader de cette équipe BikeExchange-Jayco a été pris dans les multiples incidents de la fin de course. Sur des routes dégagées et avec du vent, le peloton s'est scindé en plusieurs parties après une chute. Pris, Yates a lâché 33 secondes mais il n'est pas le seul puisqu'on retrouvait aussi Tom Dumoulin, Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Attila Valter (Groupama-FDJ) et Hugh Carthy (EF Education-EasyPost). Tout va bien en revanche pour Guillaume Martin (Cofidis), arrivé avec les meilleurs en compagnie de Quintana, Ciccone, Oomen, Carapaz, Ayuso, Higuita, Chaves, Valverde, Molard, Sivakov, Almeida et O'Connor.

Le fail du jour : Trois coureurs se sont retrouvés du mauvais côté du terre-plein central

