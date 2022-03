On ne l'attendait pas là… et lui non plus ! Sur la dernière étape du Tour de Catalogne, Andrea Bagioli (Quick-Step) a surpris tout le monde pour s'imposer au sprint dans un groupe réduit de coureurs, devant Attila Valter (Groupama-FDJ) et Fernando Barceló (Caja Rural). Une victoire sans incidence sur le général, qui voit le petit Colombien Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) triompher et signer sa première victoire en World Tour.

Une surprise pour tout le monde, y compris Bagioli

Sur l'exigeant parcours de la septième et dernière étape de cette Volta de Catalunya, plusieurs favoris se sont détachés à l'initiative de Joao Almeida (UAE), au moment de la dernière difficulté de jour au sommet de la colline de Montjuich à moins de 5 kilomètres de l'arrivée. Mais, alors que certains auraient pu profiter des défaillances apparentes de Carapaz et Quintana, le groupe de tête s'est trop regardé, permettant à un deuxième petit peloton de faire la jonction avant le sprint final.

En prenant la roue de Guillaume Martin (Cofidis), qui s'est senti pousser des ailes dans la dernière ligne droite, Bagioli a donc fait la différence assez facilement, sans signe de joie apparente à l'arrivée, et pour cause ! "C'était un peu étrange, parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un devant moi à l'arrivée, a avoué l'Italien à l'issue de sa victoire. Mais finalement c'est moi qui ai gagné !". C'est la deuxième victoire sur ce Tour de Catalogne pour la Quick-Step.

Higuita menacé mais vainqueur au final

Mais au classement général c'est bien Sergio Higuita, récompensé de son magnifique numéro de la veille en compagnie de Carapaz (Ineos), qui remporte cette Volta 2022 devant l'Equatorien (+16") et le Portugais Joao Almeida (+52"). Le grimpeur colombien succède à Adam Yates au palmarès de la course catalane, en empochant par la même occasion le maillot de meilleur grimpeur, et celui de meilleur jeune du haut de ses 24 ans

"C'était une journée difficile, il fallait contrôler cet écart sur les rivaux, je savais que tout le monde allait attaquer, a partagé Higuita à l'arrivée. Toute la semaine a été très dure, j'étais très fatigué après la grosse étape d'hier. Mais ça conclut une très belle semaine de travail !"

Je ne m'attendais pas à gagner une telle course si vite !

Parti de Colombie depuis 2019, Higuita avait déjà remporté une étape sur le Tour d'Espagne en 2019, mais jamais une course d'une semaine au général de l'envergure de cette Volta. "Je ne m'attendais pas à gagner une telle course si vite !", s'est réjoui le coureur de poche (1m63), qui s'offre une victoire prestigieuse avec sa nouvelle formation de la Bora-Hansgrohe. De quoi nourrir encore un peu plus les ambitions de celui qui envisage désormais de viser le général sur un des trois Grands Tours.

