À peine une semaine après son arrêt cardiorespiratoire (lundi 21 mars) après avoir couru la première étape du Tour de Catalogne, Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), a quitté l'Espagne. Il avait été pris en charge à l'hôpital de Gérone, qu'il a quitté ce dimanche pour être transporté vers le service cardiologique de l'Université de Padoue en Italie, où il va subir de nouveaux tests, d'après les informations de la Gazzetta dello Sport

Le coureur italien sera entre les mains de Domenico Corrado, médecin responsable de l'unité opérationnelle des cardiomyopathies génétiques et de la cardiologie du sport. Une fois pris en charge, Colbrelli devra envisager l'implantation d'un défibrilateur sous-cutané, le même type de dispositif dont a été équipé le footballeur Christian Eriksen, après son malaise cardiaque avec la séléction danoise à l'Euro 2021. "Puis avec sa famille, le médecin et son équipe, il réfléchira à continuer le cyclisme, ou non" a commenté Ramon Brugada, le médecin qui s'occupait de Colbrelli à Gérone.

