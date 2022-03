Comme souvent sur le Tour de Catalogne, La Molina n'a pas offert de gros écarts. Première arrivée au sommet de l'édition 2022, la troisième étape a certes promu un nouveau leader mais elle n'a pas décanté les choses entre favoris. Ce nouveau leader est Australien et évolue dans une équipe française. Ben O'Connor (AG2R-Citroën) a été récompensé de son offensive à huit bornes du sommet par une belle victoire, sa première en 2022 et la première aussi depuis celle sur le Tour de France 2021. Le grimpeur est le nouveau leader du Tour de Catalogne mais il va devoir s'accrocher pour résister à ses poursuivants qui sont entre 22 sous les 35 secondes.

Ce mercredi, le 4e de la dernière Grande Boucle a terminé six secondes devant un premier groupe réglé par Juan Ayuso (UAE-Team Emirates) devant Nairo Quintana (Arkéa-Samsic). Parmi ces coureurs costauds, on retrouve aussi Higuita, Almedia, Poels, Ciccone, le surprenant Johannessen et Guillaume Martin qui a fermé la marche avant qu'un deuxième groupe ne coupe la ligne avec neuf secondes de retard. Lancé à huit kilomètres de l'arrivée donc, O'Connor a avalé l'échappée matinale et profité d'une certaine apathie derrière pour filer. Marc Soler (UAE-Team Emirates) a tenté de se lancer à sa poursuite mais il a été trop court dans le finale.

Nous le disions, le classement général n'est pas décanté après cette arrivée au sommet. Nouveau leader, O'Connor s'élancera jeudi matin avec 10 secondes d'avance sur le jeune Juan Ayuso qui a une occasion de confirmer ses immenses promesses et 12 sur Nairo Quintana. Guillaume Martin (Cofidis) est toujours dans l'allure puisqu'il pointe au 8e rang à 16 secondes du leader. Le Normand a tenté de s'extirper ce mercredi dans l'ultime ascension mais il a une nouvelle fois manqué de punch pour réellement faire la différence.

