La 4e étape du Tour de Catalogne, sans doute l'étape-reine, a éclairci le paysage au classement et offert un nouveau leader au général. S'il a été devancé sur la ligne d'arrivée par le Portugais de l'équipe UAE Emirates Joao Almeida, Nairo Quintana n'a pas tout perdu puisque le Colombien de la formation Arkea-Samsic s'est emparé du maillot de leader en haut de la station de Boi Taüll, à plus de 2000 mètres d'altitude.

Les deux hommes sont arrivés ensemble en compagnie de Sergio Higuita (Bora). Au classement général, Quintana et Almeida se retrouvent dans le même temps, séparés uniquement à la place dans les étapes, et le podium provisoire est complété par Higuita, troisième à 6 secondes des deux hommes. "Nous avons le maillot et nous allons essayer de le défendre", a confié Quintana, qui se dit "en forme". "L'équipe travaille bien, je me sens bien et je suis optimiste pour les dernières étapes", a ajouté l'ancien maillot à pois du Tour de France.

Ad

Martin reste dans le coup

Tour de Catalogne Soler et les autres ont essayé, O'Connor a résisté : L'arrivée de la 3e étape HIER À 16:44

Le porteur du maillot de leader, l'Australien Ben O'Connor, a lâché prise à 1700 mètres de l'arrivée, juste après l'offensive du trio majeur du jour et a concédé 23 secondes. Il recule au 4e rang au général à l'issue de ce 4e acte. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) a lui aussi coincé lors de cette offensive finale. Le champion olympique a coupé la ligne avec 13 secondes de retard dans un groupe où figurait également le Français Guillaume Martin. Le grimpeur de la Cofidis pointe à la 8e place au classement, trois petites secondes devant Carapaz et reste dans le coup pour le podium final.

Sous l'impulsion des hommes de UAE, l'échappée a été condamnée à un peu plus de trois kilomètres du sommet final, dont le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ), un des derniers à résister). Cette journée a été fatale à Alejandro Valverde. Le quadra de la Movistar a fini à plus de cinq minutes du vainqueur. Au moins a-t-il vu l'arrivée. D'autres, victimes d'un virus qui traîne sur ce Tour de Catalogne, ne peuvent en dire autant : Simon Yates (BikeExchange-Jayco) a quitté la course, rejoignant Tom Dumoulin, Michał Kwiatkowski, Fausto Masnada, le vainqueur de la première étape Michael Matthews et Richie Porte sur la liste des malades.

Classements de la 4e

1. Joao Almeida (POR/UAE), les 166 km en 4h 40' 27"

2. Nairo Quintana (COL/ARK) m.t.

3. Sergio Higuita (COL/BOR) m.t.

4. Wout Poels (NED/BAH) à 7"

5. Tobias Johannessen (NOR/UNO) à 13"

6. Juan Ayuso (ESP/UAE) à 13"

7. Richard Carapaz (ECU/INE) à 13"

8. Jai Hindley (AUS/BOR) à 13"

9. Carlos Rodriguez (ESP/INE) à 13"

10. Guillaume Martin (FRA/COF) à 13"...

Classement général

1. Nairo Quintana (COL/Arkea-Samsic) 17h 04' 53"

2. Joao Almeida (POR/UAE) m.t.

3. Sergio Higuita (COL/BOR) à 6"

4. Ben O'Connor (AUS/AG2) à 16"

5. Juan Ayuso (ESP/UAE) à 17"

6. Wout Poels (NED/BAH) à 17"

7. Tobias Johannessen (NOR/UNO) à 23"

8. Guillaume Martin (FRA/COF) à 23"

9. Richard Carapaz (ECU/INE) à 26"

10. Torstein Träen (NOR/UNO) à 34"

Tour de Catalogne L'audace récompensée : O'Connor vainqueur et nouveau leader HIER À 16:14