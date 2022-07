Après treize ans d'attente, le Tour de France Femmes est enfin de retour. Mis en sommeil, remplacé par La course by le Tour de France de 2014 à 2021, la Grande Boucle va de nouveau se conjuguer au féminin. A partir de dimanche, les meilleures cyclistes de la planète embarqueront pour cette première édition qui s'annonce exceptionnelle avec un départ donné depuis la Tour Eiffel.

Récente vainqueure du Giro Donne , Annemiek Van Vleuten parviendra-t-elle à réaliser l'historique doublé en raflant le Tour ? Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini et les autres réussiront-elles à mettre à mal la Néerlandaise ? Quelles Françaises parviendront à se distinguer au cours de cette première édition ?

Ad

A partir du dimanche 24 juillet et jusqu'au 31 juillet 2022, la première édition du Tour de France Femmes sera à vivre sur Eurosport. Pour vous abonner, c'est ici

Tour de France Femmes Biannic : "Van Vleuten, un exemple de professionnalisme et de ténacité sur le vélo" 18/07/2022 À 20:49

De Paris à la Super Planche : découvrez la carte du Tour de France femmes

Sur quelles chaînes TV regarder le Tour de France Femmes 2022 ?

Le Tour de France Femmes 2022 sera à regarder en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes Eurosport : Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Les étapes seront également à suivre en live commenté sur Eurosport.fr.

Consultants : Jacky Durand et Roxane Fournier tous les jours, rejoints par Emmanuelle Merlot pour les deux dernières étapes

: Jacky Durand et Roxane Fournier tous les jours, rejoints par Emmanuelle Merlot pour les deux dernières étapes Commentaire : Colin Bourgeat puis Louis-Pierre Frileux

La plupart des étapes débuteront autour de 14h pour s'achever entre 16h30 et 17h. Les deux dernières sorties, dont le final à la Super Planche des Belles Filles, débuteront elles une heure plus tard, sur les coups de 15h.

Cordon-Ragot, sur un Tour au féminin : "Après Roubaix, c’est un nouveau chapitre d’histoire"

Pendant cette semaine de grande première, les Rois de la Pédale seront eux-aussi de sortie et seront à retrouver avant et après chaque étape autour de Guillaume Di Grazia et Géraldine Weber. Le menu ne change pas non plus : des analyses, des débats, des reportages, des palettes, toutes les réactions… Vous ne manquerez rien de cette première édition du Tour de France Femmes.

France Télévisions diffusera également la course sur l'ensemble de ses plateformes.

Le Tour de France Femmes 2022 sera également à vivre sur Eurosport.fr

Cette première édition du Tour de France Femmes sera, bien évidemment, à suivre sur Eurosport.fr avec des réactions, des résumés, des vidéos, des analyses, des présentations ou encore des articles explicatifs.

Tour de France Femmes Cordon-Ragot : "Ça va être un Tour de France nerveux, ce sera l'explosion tous les jours" 23/11/2021 À 22:41