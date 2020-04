En période de confinement, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) tient à peu près son programme. "Il devait couper deux semaines après la Catalogne et il a repris l’entraînement dimanche", explique son frère et entraîneur Julien Pinot. Pour son retour à la compétition, le 5e de Paris-Nice visait le Dauphiné (31 mai - 7 juin)… "Pour l’instant, ce n’est pas annulé, donc on reste là-dessus, même si c’est fortement compromis", poursuit l’aîné des frères Pinot.

De là à dire que tout continue comme si de rien n’était, le fossé est immense et rapidement contredit par Julien Pinot : "Si on fait le bilan de son début de saison, il est très bon. Pour la suite, on se pose des questions et on a du mal à se projeter et vraiment planifier des choses précises. On est tous tributaires de la situation sanitaire donc ça passe un peu au second plan."

La famille Pinot est elle-même directement confrontée au Covid-19. Le père Régis, âgé de 58 ans et maire de Mélisey, en Haute-Saône, a expliqué la semaine dernière à France Bleu avoir contracté la maladie. "Ma mère l’a aussi maintenant", ajoute Julien Pinot. "Leur état est stable, ils ne sont pas hospitalisés. J’habite à Besançon, à une heure de chez eux… Thibaut leur fait des courses mais il les dépose devant la porte."

" Si Thibaut doit rester encore quatre ou cinq semaines confiné... "

Pour le reste, et notamment l’entraînement, "Thibaut est en intérieur et c’est ce qui est le plus pénible", observe son frère. Comme tous les coureurs de la Groupama-FDJ, la star française suit aujourd’hui un programme allégé. "Il n'y a aucun intérêt à faire des grosses charges de travail et accumuler de la fatigue", justifie Julien Pinot, responsable de l’entraînement de sept coureurs pour l’équipe française en plus de son frère (Démare, Kung, Molard, Reichenbach, Roux, Ludvigsson et Geniets). "On veut surtout éviter la contrainte et la charge mentale en ce moment."

En l’absence de perspectives de reprise, ils font 10 à 15 heures de sport par semaine, en attendant de remettre la machine en route quand on en saura plus sur le reste de la saison. "Si Thibaut doit rester encore quatre ou cinq semaines confiné, on ne pourra pas reproduire le travail tel qu’il aurait été sans cet épisode", regrette Julien Pinot. "Après, on verra. Est-ce que le Tour sera reculé ? Est-ce qu’il aura lieu à huis-clos ? Tout ça, on n’en sait rien."