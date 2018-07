Froome ou l’homme qui peut ressusciter le doublé Giro-Tour

Alberto Contador en a rêvé. Nairo Quintana a mis son “sueño amarillo” en danger pour lui aussi tenter sa chance. Mais les deux grimpeurs latins ont dû replier leurs ailes face au défi historique que constitue le doublé Giro - Tour. En 2011, en 2015 ou en 2017, le Pistolero comme le Condor ont échoué, conformément aux augures néfastes qui les accompagnaient, et on a eu vite fait d’établir l’impossibilité de ce tour de force dans le cyclisme moderne…

Mais voilà que Chris Froome s’avance vers Noirmoutier-en-l’Île, fort de ses récentes victoires sur les routes italiennes et devant l’Agence mondiale antidopage. Ils sont toujours nombreux à récuser sa présence au départ, mais le Britannique peut désormais opposer le blanc-seing des autorités antidopage aux cris d’orfraie (et de Blaireau) qui accompagnent sa pédalée. Peu esthétique mais terriblement efficace, elle est symbolique d’une toute autre vérité venue s’imposer à l’univers cycliste depuis une petite dizaine d’années : impossible n’est plus britannique.

Sous l’égide de leur parrain Dave Brailsford, les héros du Team Sky visent très haut, frappent très fort et moissonnent les succès historiques. Et Chris Froome est le meilleur d’entre eux, plus fiable que Bradley Wiggins (n’en déplaise à un Geraint Thomas toujours contraint de ronger son frein) et prêt à frapper plus fort que jamais. S’il est bien un coureur qui peut imiter Eddy Merckx, vainqueur de quatre Grands Tours consécutifs entre 1972 et 1973 (avant d’être contrôlé, sur le Tour de Lombardie, positif à la noréphédrine, un décongestionnant qui peut être utilisé pour traiter l’asthme…), c’est ce drôle de Britannique, d’ores et déjà le meilleur coureur d’épreuves par étape de ce début de siècle.

Chris Froome, lors de la 9e étape du Giro 2018Getty Images

Calendrier, expérience, équipe… Froome a tout pour lui

Si quelqu'un peut s'affranchir de l'adversité et du poids de l'histoire, ce doit être Chris Froome, le "Kényan blanc" venu mettre au pas ses adversaires sur les routes de France, d'Espagne et d'Italie. Le Tour est l'épreuve qui correspond le mieux à ses qualités et à l'ADN de son équipe, qui a rapidement triomphé en juillet mais souvent souffert en mai et en septembre. Froome et les Sky retrouvent leur meilleur terrain de jeu, ils sont déjà parvenus à doubler Tour et Vuelta, et les circonstances sont plus favorables que lorsque Contador sortait de ses Giri victorieux.

Le Britannique est aujourd'hui le favori d’un Tour où il n'est pas le seul à espérer briller après s'être bagarré en Italie : en cette année de Mondial de football, qui voit la grande messe de juillet repoussée d'une semaine, son dauphin sur le podium transalpin Tom Dumoulin est également au rendez-vous en Vendée et Thibaut Pinot devait leur prendre la roue avant que sa santé esquintée ne le prive d'une 3e place sur le Giro et d'un retour à l'Alpe d'Huez avec le Tour.

Cette Grande Boucle réserve de nombreux pièges, qui vont créer des écarts conséquents et c'est peut-être l'édition la plus ouverte depuis 2011, lorsque Cadel Evans s'était fait sa place dans l'histoire avec un succès austral avant l'hégémonie britannique. Mais Chris Froome n’est plus le coureur né dans le bush et maladroit en peloton qui débarquait il y a quelques années. Et avec l’armada alignée pour l’entourer (Thomas, Kwiato, Moscon, Rowe…), difficile de l’imaginer piégé par les difficultés des neuf premiers jours de course, avant les Alpes.

Un nouveau succès propulserait Chris Froome dans un club de cinq vainqueurs de cinq Tours de France et lui offrirait un statut privilégié dans un débat sur les plus grands champions de l’histoire cycliste. “Il y a certains traits consubstantiels à la grandeur, certains acquis et d’autres donnés, qui échappent à Chris Froome”, écrivait récemment dans une chronique pour Cyclingnews Philippa York, auteure de quelques-unes des plus belles lignes de l’histoire cycliste britannique lorsqu’elle courait sous le nom de Robert Millar. “Mais vous ne pouvez pas argumenter contre les succès en Grand Tour, la férocité et la force mentale.”

Écarter les mauvais augures

Depuis lundi, tous les voyants semblent au vert. Mais attention Chris, ce doublé Giro - Tour occupe une place de choix dans l'histoire en clair-obscur de la Petite Reine. Il est essentiel à la légende de quelques-uns des plus grands de ce sport. Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain et Marco Pantani sont jusqu’à présent les seuls à avoir réussi à conjuguer le romanesque en rose et la grandeur en jaune une même année. Certains de ces succès laissent aujourd’hui un goût amer.

L’élévation de Marco Pantani au rang de saint pédalant a immédiatement été suivie de sa chute, et son doublé reste emblématique des années où le dopage lourd était institutionnalisé. “De Pantani il me reste le merveilleux souvenir de ses démonstrations (…) mais aussi la colère qui m'a animé ce matin à Madonna di Campiglio et la tristesse, qui me reprend souvent, pour le sort d'un garçon qui, comme tant de jeunes de nos jours, se perd dans le néant”, écrivait en 2015 Carmine Castellano*, ancien directeur du Giro, aux premières loges pour la victoire du Pirate comme pour sa déchéance, initiée par un contrôle révélant un hématocrite trop élevé en mai 1999, au lendemain d’un succès à Madonna di Campiglio. On apprendra ensuite, à travers une commission d’enquête du Sénat français, que la victoire de Pantani sur le Tour 1998 était nourrie à l’EPO.

Pour Chris Froome, le contexte est déjà extrêmement lourd avant qu’il ne prenne le départ. À lui de changer la fin de l’histoire.

* “Tutto il rosa della mia vita. Trenti anni di Giro d’Italia” (“Tout le rose de ma vie. Trente ans de Tour d’Italie”), publié en 2015 par RCS Sport, société organisatrice du Tour d’Italie.