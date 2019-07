C’est la question à un million d’euros. Ou plutôt à 2,3 millions, du montant de la prime promise au vainqueur de la Grande Boucle le 27 juillet prochain. Julian Alaphilippe peut-il gagner ce Tour de France ? Il reste une semaine, certes. Mais, plus les jours passent, plus l’hypothèse Alaf’ prend du poids. Comment pourrait-il en être autrement ?

Après son numéro à Epernay, son duo supersonique avec Thibaut Pinot à Saint-Etienne et son coup de force lors du chrono à Pau, le puncheur français a encore surpris, samedi. Sur des terres où on ne l’attendait pas à pareille fête.

Vidéo - Pinot et Alaphilippe au top, Thomas à la peine, Bardet K.-O. : Le résumé de la 14e étape 08:24

" A la moitié de l’ascension, j'ai commencé à sentir mes limites "

Lui non plus à priori. Mais puisque l’appétit vient en mangeant… "Je m’attendais à une grosse bagarre et ça a commencé directement, dès le col du Soulor, où Movistar a mis en route, a expliqué le leader du Tour au micro de France TV. Je suis resté concentré en fin d’étape, ça a monté en tempo tout le Tourmalet et je ne me sentais vraiment pas trop mal, seulement à la moitié de l’ascension où j’ai commencé à sentir mes limites. Tout le monde était à bloc, j’ai regardé derrière, il n’y avait plus grand monde. Je me suis dit ‘lâche pas, lâche pas, tu peux pas lâcher comme ça’".

Il n’a pas lâché. Il a fait mieux que ça. En allant gratter une deuxième place inattendue, une bonification de six secondes et surtout en creusant (encore !) l’écart sur un Geraint Thomas bien moins à l’aise qu’à la Planche des Belles Filles. Au sortir de la 14e étape, le voilà avec plus de deux minutes d’avance sur le Gallois.

Alors, commence-t-il à y croire ? "Je n’y pense pas encore vraiment, a-t-il expliqué, restant fidèle à sa ligne de conduite des derniers jours. C’est sûr que c’est un jour en moins jusqu’à Paris, mais je cours pour défendre le maillot parce que c’est un honneur de le porter". Le tout avant d’expliquer que, quand même, il est de "plus en plus cramé". Comme les autres serait-on tenté de lui répondre.

Julian Alaphilippe met son Maillot Jaune après la 14e étapeGetty Images

" J'aurais pu certainement sauter dans la roue de Pinot "

Si Alaf’ n’a pas voulu tirer la couverture à lui au Tourmalet, c’est aussi parce que la star du jour était elle-même tricolore. Un certain Thibaut Pinot avec qui il avait fait équipe à Saint-Etienne pour reprendre une tunique dorée qu’il n’a plus quittée depuis. Dans les derniers mètres de l’ascension, il a vu partir son compatriote sans réussir à le rattraper.

Comment a-t-il vécu cette arrivée au sommet ? "Je préfère que ce soit quelqu'un que j'apprécie qui gagne, a-t-il souligné. J'aurais pu certainement sauter dans sa roue mais j'étais aussi à la limite. Je suis content de terminer devant, de conserver mon maillot et que ce soit Thibaut qui ait gagné". Une relation spéciale unie les deux coureurs également coéquipiers en équipe de France.

Car s’il a surveillé comme le lait sur le feu les autres favoris, il n’a pas vu du même œil le départ gagnant du Franc-Comtois. "C’est son objectif de gagner le Tour, moi ce n’était pas le mien en arrivant ici, a-t-il rappelé, comme pour balayer l’éventualité d’une bataille tricolore pour l'iconique tenue de leader. Je ne le prends pas comme mon adversaire. Je suis maillot jaune mais c’est toujours un prétendant à la victoire. Donc ce n’est pas mon coéquipier, mais je ne le considère pas comme mon adversaire".

Une nuance qui a son importance. Car les deux sont encore appelés à se retrouver ensemble aux avant-postes, dès dimanche pour une dernière étape pyrénéenne qui s’annonce importante. Même sans être coéquipiers, ils pourraient bien se donner un petit coup de main comme à Saint-Etienne. Le jeu en vaut la chandelle, non ?